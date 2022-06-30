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Російські танки таки увійшли у країну НАТО, але є нюанс (фото)

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російські танки

Російські танки таки увійшли в країну НАТО. Але… не переможною ходою і не самостійно.

Українські військові доставили потрощене кремлівське озброєння та військову техніку у середмістя Варшави.

Про це NNS дізнався з повідомлення Міністерства оборони України.

В столиці Польщі відкрито першу в Європі виставку знищеної російської зброї. Це лише незначна частинка тієї багатотисячної броньованої армади, що готова сунути на Україну та Європу, якщо її не зупинити сьогодні.

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За 4 місяці спротиву російській навалі українські воїни знищили близько 10 000 одиниць російської військової техніки та важких озброєнь. Цього вистачило б на кілька європейських армій.

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Серед усього українськими ракетами «Нептун» знищено флагман російського чорноморського флоту – крейсер «Москва». Останнього разу корабель такого рангу російський флот втрачав 117 років тому, ще за часів Російської Імперії.

“Людям у Європі важко уявити, яку армаду вогню та заліза і якою ціною стримує Україна. Війни такого масштабу не було вже 80 років. І багато людей не знають, що це за відчуття, – розповіла Ганна Маляр під час церемонії відкриття виставки «За нашу і вашу свободу». – Якщо взяти по одному зразку різних видів техніки та зброї, яку вже втратила росія, на цій чудовій площі не вистачило б місця”.

Прокоментував виставку й очільник Міноборони України Олексій Резніков. Він уточнив, що експозиція російської військової техніки розташована на Замковій площі, в історичному центрі Варшави, й згодом експонати поїдуть до інших польських міст.

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Міністр оборони додав, що на виставці представлено основний бойовий танк російської армії Т72Б, знищений під час бою поблизу села Дмитрівка, що у передмісті Києва. Крім того, у Варшаві зараз можна побачити САУ “Мста-С”. Третій елемент експозиції – зразки снарядів російських установок “Ураган” та “Смерч”.

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У Міністерстві оборони підкреслили, що смертоносного озброєння у росії є ще дуже багато. Тому, щоб протистояти російському терору мирних міст, Україні потрібна далекобійна зброя. Передусім це реактивні системи залпового вогню, щоб не підпускати російську артилерію та РСЗВ. Крім того, щоб закрити небо, нам потрібна авіація та ППО.

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