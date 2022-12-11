Російські неонацисти збирають розвіддані про країни Балтії. Про що це може свідчити

Російські неонацисти з угруповання «Русич» почали збирати інформацію про прикордонну та військову діяльність у Латвії, Литві та Естонії.

Це може означати, що окремі групи росіян не задоволені тим, як кремль веде війну, і можуть використати радикальніші методи. Захід побоюється нападу цих ультраправих російських груп на балтійські країни, які є членами НАТО.

Про це пише The Guardian, передає НСН.

Видання повідомляє, що офіційний Telegram-канал «Оперативної групи Русич», яка зараз воює в Україні від імені кремля і пов’язана з «Групою Вагнера», минулого тижня звернувся до своїх учасників з проханням надіслати деталі, що стосуються прикордонних постів і військових переміщень у трьох країнах Балтії, які були частиною Радянського Союзу.

Також «Русич» попросив надати відомості про вежі зв’язку, апаратуру безпеки на кордоні, координати складів пального та системи безпеки у прикордонних районах.

Джерела The Guardian кажуть, що такий крок може вказувати на розчарування російською владою та невдоволення тим, як триває російсько-українська війна. За їхніми словами, кремль може втратити контроль над своїми ультраправими воєнізованими організаціями. Через це вони можуть використати екстремальніші методи для ведення війни.

Співрозмовники The Guardian зазначили, що причетність російської влади до таких методів досі залишається малоймовірною. Вони пояснюють це тим, що офіційна російська розвідка і так має розвідувальні дані про військову та прикордонну діяльність у країнах Балтії.

«Русич» – російське воєнізоване неонацистське угруповання, яке брало участь у бойових діях на Донбасі у 2014-15 роках, а також, як пише The Guardian, воювало у Сирії, де відзначилось особливою жорстокістю.

Також «Русич» перебуває під санкціями США взаємодіє з ПВК «Вагнера». Проте наскільки ця ПВК або російське міноборони контролюють «Русич», залишається невідомим, стверджує британське видання.

За даними німецької розвідки, як повідомляло видання Spiegel, на етапі повномасштабної війни в Україні бойовики з «Русича» почали брати участь у боях найпізніше з початку квітня.

За даними Spiegel, угруповання «Русич» відоме особливою жорстокістю і не бере полонених. Його засновника Олексія Мільчакова називають садистом, він публікував фото того, як убиває цуценя. Також він неодноразово викладав фото з нацистською свастикою.