Росіянка з Німеччини закликала путіна бомбити українців у Дрездені

Росіянка з Німеччини Альона Дірксен закликала диктатора путіна бомбити українців у Дрездені.

Уродженка російського Таганрога обурилась мітингам у Дрездені на підтримку України після масованих ракетних обстрілів та звернулась у відео до путіна з проханням “один разок добряче” вдарити і по німецькому місту

Як передає NNS, відео агресивної путіністки та її персональні дані виклав у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

Після ракетних ударів росії по Україні 10 жовтня на центральну площу Дрездена вийшло багато людей, що раздратувало 30-річну Альону Дірксен (Соколову). У короткому ролику вона наголосила, що українцям “було мало” та закликала путіна вдарити і по німецькому Дрездену.

Журналіст опублікував її дані: Альона Дірксен (Соколова) 05.01.1992 р.н. Мітвайда (Mittweida) Німеччина, народилась в Таганрозі.

Вона тримає з мамою Ніною ресторан “Родина” в місті Мітвайда (Mittweida).

Також Цаплієнко опублікував контакти родини Дірксен.

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Мати, Ніна Соколова 4 жовтня 1969 (53 роки) – https://ok.ru/profile/118523946397 Джерело: https://censor.net/ua/v3373298