Чи відкриє росія другий фронт, щоб відвернути увагу від своїх невдач в Україні.

Кремль міг би влаштувати показову “спецоперацію” в іншій державі, але за нинішніх умов путін нізащо не зважиться на відкриття другого фронту.

Як передає NNS, таку думку 24 каналу висловив російський правозахисник та опозиційний політичний діяч Марк Фейгін.

За його словами, росія не може почати ще одну так звану “спецоперацію”, оскільки всі сили і ресурси витратила на війну в Україні.

З чим воювати? москва на це не піде, адже це погіршить ситуацію в рази. Немає жодних гарантій, що можна буде блискавично здійснити таку “операцію”, сказав Фейгін.

За його словами, міжнародне становище росії зараз настільки жалюгідне, що путін не буде його погіршувати ще більше.

Адже тоді війська НАТО можуть з’явитися біля кордонів росії у Казахстані чи ще десь. З таким агресором почнуть розмовляти по-іншому, зазначив правозахисник.

Серед країн, куди росія могла б ввести війська, називають Казахстан. На думку Фейгіна, такий розвиток подій малоймовірний.

Казахстан – це зона інтересів Китаю. Лізти туди зараз, коли путін програв або як мінімум не виграв війну в Україні… Я думаю, що це неможливо, зауважив опозиціонер.

Він додав, що росія зараз усі сили спрямовує на те, аби хоч якось виплутатися із ситуації в Україні.

Їм би взяти паузу на певну кількість років, аби відновити сили. А також підняти свій регіональний статус чи хоча б не втратити його остаточно, сказав правозахисник.

Фейгін нагадав, що 7 жовтня путіну виповниться 70 років.

Він вже чверть століття при владі. Починати якусь нову масштабну імперську кампанію потрібно в іншому віці, сказав опозиціонер.

Фейгін вважає, що події могли б розвиватися інакше, якби москва здобула перемогу в українсько-російській війні.

Якби путін виграв війну в Україні за 72 години, тоді можна було б говорити про Молдову. путіна цікавить придністров’я. росіяни влаштували б там якісь сутички і дуже швидко розв’язали б це питання, припустив правозахисник.

Він додав, що після захоплення Молдови москва могла б діяти за 2 сценаріями.

Ймовірно, путін почав би приглядатися до Литви, аби вирішити питання з Калінінградом.

Або ж відправив би російські війська до Грузії.