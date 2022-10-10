Росія та білорусь готують спільне розгортання військ біля кордонів України

Росія та білорусь домовились розгорнути спільні війська біля кордонів України.

Білоруський диктатор лукашенко домовився з російським диктатором путіним розгорнути біля кордонів України спільне угруповання військ

Як передає NNS, про це повідомляє державне агентство білорусі БЕЛТА.

“У звʼязку із загостренням на західних кордонах союзної держави [рф] ми домовилися про розгортання регіонального угруповання російської федерації та республіки білорусь […]. Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо використовувати угрупування союзної держави. Основа цього угруповання — армія, збройні сили республіки білорусь”, заявив лукашенко.

Він стверджує, що Україна нібито планує напасти на білорусь за допомогою НАТО.

Лукашенко додав, що формування цього угруповання почалося. Воно йде вже протягом двох днів.

“Віддано було моє розпорядження, щоб ми розпочали формування цього угруповання”, уточнив самопроголошений президент білорусі.

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