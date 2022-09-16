Путін відреагував на контрнаступ ЗСУ – що сказав

Президент російської федерації владімір путін уперше прокоментував контрнаступ українських військових і знову заявив, що росія не проти вести переговори.

Це сталося під час саміту Шанхайської організації співробітництва, цитують ТАСС та «РИА Новости», передає NNS з посиланням на Громадське.

Так, російський президент поскаржився, що Київ від домовленостей з Москвою і вирішив здобувати перемогу на полі бою.

«Вони зараз якраз намагаються це зробити, проводячи цей контрнаступ. Подивимось, чим він закінчиться», сказав путін.

Російський президент заявив, що не знайомий з рекомендаціями щодо гарантій, які нещодавно запропонували в Офісі президента.

Водночас він додав, що росія «в цілому» нібито погоджувалася на гарантії безпеки, які Україна пропонувала весною.

Також путін заявив, що росія поки що нібито стримано реагує на удари по інфраструктурі та «теракти» з боку України.