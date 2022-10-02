Путін особисто наполіг на обміні азовців на Медведчука, хоча у ФСБ були проти – WP

Путін особисто наполіг на обміні азовців на Медведчука, хоча у ФСБ були проти, там побоювалися суспільного резонансу в росії.

Про це пише The Washington Post з посиланням на високопоставлених українських і американських чиновників, знайомих із цим питанням, передає NNS з посиланням на Факти.

Обмін майже 300 осіб, який відбувся наприкінці вересня, найбільший обмін полоненими від початку повномасштабної війни, передбачав звільнення 215 українців, 55 росіян, довіреної особи путіна Віктора Медведчука та 10 іноземних громадян, включно з двома американцями.

За словами урядовців, несприятливі цифри обміну – майже вчетверо більше українців, ніж росіян, – і тип українських солдатів, 108 із полку Азов, стурбували Федеральну службу безпеки росії.

ФСБ була абсолютно проти. Вони розуміли наслідки того, який вигляд ця угода матиме для громадськості, сказав високопоставлений український чиновник.

Коли 22 вересня відбувся обмін, президент Володимир Зеленський назвав його “перемогою нашої держави”, тоді як кремль зазнав рідкісної критики з боку націоналістів, які виступають за війну, і які засудили звільнення українських воїнів із полку Азов.

Критика з боку прихильників агресивної військової політики рф прозвучала в той момент, коли путін опинився під додатковим тиском усередині країни у зв’язку з мобілізацією. Невдачі росії в цьому конфлікті порушили питання про стратегічну мудрість російського президента, якого тривалий час вважали “проникливим і хитрим, хоча й безжальним”, пише видання.

Washington Post вказує, що посередником, який обмінювався повідомленнями між москвою і Києвом, був російський олігарх Роман Абрамович, який перебуває під санкціями Європейського союзу за тісні зв’язки з путіним. Американські та українські офіційні особи розглядають зусилля Абрамовича як засіб поліпшення свого становища на Заході.

Протягом кількох місяців Абрамович літав в Ер-Ріяд і Москву для укладення угоди, тісно спілкуючись із директором ФСБ Олександром Бортніковим і главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. У цей час Абрамович інформував українських чиновників про перспективи кремля, навіть коли деякі з помічників Зеленського сумнівалися, що путін зрештою схвалить угоду, яка готується, пише видання.

Угода відкладалася кілька разів протягом двох місяців переговорів, сказав Андрій Юсов, прессекретар Головного управління розвідки Міноборони України.

Це була складна операція, що вимагала синхронності та одночасного виконання кількох етапів у різних країнах, сказав він.

За умовами угоди, росія звільнила п’ятьох командирів, які керували обороною стратегічного портового міста Маріуполя і стали національними символами опору. Вони не можуть покинути Туреччину до закінчення війни, але не ув’язнені і можуть вільно пересуватися країною.

Інших українських солдатів обміняли на північному кордоні України з росією, а 10 іноземних громадян, зокрема п’ятьох британців, двох американців, марокканця, хорвата і шведа, відправили до Саудівської Аравії, після чого відправили додому, сказав Юсов.

Видання зазначає, що росія оголосила бійців “Азова” “терористами” після їхнього захоплення в травні і присягнулася віддати їх під суд, що робить їхнє звільнення особливо болючим для російських націоналістів.

Крім 55 російських солдатів, Україна звільнила Віктора Медведчука, лідера забороненої проросійської партії в Україні, якому висунуто звинувачення в державній зраді.

Високопоставлений співробітник Держдепартаменту сказав, що звільнення Медведчука показало, що путін приділяв велику увагу захисту елітного політика, який служив інтересам кремля.

Показово, що путін вирішив обміняти свого нерозлучного друга і одного зі своїх довгострокових посередників в Україні Медведчука на героїв Маріуполя. В Україні дуже раділи поверненню цих доблесних бійців додому, а в Москві дуже обурювалися тим, що путін дійсно про них піклується, сказав чиновник.

Дослідник росії та автор біографії путіна під назвою Випадковий цар Ендрю Вайс, який готується до видання, сказав, що обмін путіна на Медведчука відповідає його практиці винагороди за відданість.

Відомо, що путін дуже сентиментальний, і він зберігає вірність людям, у яких давно закінчився термін придатності. В українській політиці термін придатності Віктора Медведчука давно минув, але його вважали людиною, яка була віддана кремлю і була хорошою точкою доступу для російського впливу, сказав він .

За словами високопоставленого українського чиновника, важливу роль в угоді зіграв де-факто лідер Саудівської Аравії Мухаммед, який відправив у росію свою особисту команду охорони і свій літак, щоб забрати ув’язнених.