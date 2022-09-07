Російський президент володимир путін хоче змінити напрямок вивезення зерна та іншого продовольства з України. Це питання він планує обговорити з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова путіна під час виступу на Східному економічному форумі, де він, як завжди, брехав і маніпулював, передає NNS.

“Може варто задуматися про те, щоб обмежити напрямок вивезення зерна та іншого продовольства за цим маршрутом. Я обов’язково пораджусь на цю тему з президентом Туреччини Ердоганом. Адже ми з ним виробили механізм вивезення українського зерна, перш за все, щоб допомогти найбіднішим країнам, а що відбувається на практиці?”, заявив президент рф.

Путін стверджує, що майже всі судна з українським продовольством “прямують не до найбідніших країн, а до країн Європейського союзу”.

“Як багато європейських країн у колишні століття діяли як колонізатори, так і продовжують діяти сьогодні. У черговий раз просто обдурили і продовжують обманювати. Очевидно, що за такого підходу масштаб проблем із продовольством у світі тільки наростатиме. На жаль, що здатне призвести до небувалій гуманітарній катастрофі”, додав він.

Нагадаємо, експорт українського зерна проходить згідно з “зерновою угодою”, укладеною між Україною, росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і збереженням операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

В рамках “зернової угоди” з українських портів майже щодня виходять кораблі з продовольством. Судна везуть агропродукцію в різні країни, включаючи держави африканського континенту.

Путін може скористатися звітом МАГАТЕ про ЗАЕС, щоб запустити процес, аналогічний Мінську – ISW