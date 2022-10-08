Путін хоче укласти “велику угоду” із Заходом – радник Ердогана

Російський диктатор володимир путін хоче укласти “нову велику угоду” з країнами Заходу, яка частково стосуватиметься й України.

Про це заявив радник президента Туреччини Ібрагім Калін, передає NNS з посиланням на CNN.

“Як ми розуміємо, пан путін хоче мати нову велику угоду із Заходом. Це частково стосується й України, безумовно. Але більш глобальне питання – це справді нова угода між росією та західним світом”, сказав Калін.

За його словами, москва вважає, що угоди, укладені наприкінці “холодної війни” за президентів Михайла Горбачова та Бориса Єльцина, більше не відображають сучасної росії.

“Є нова росія, є новий світ, є нова реальність, і вони хочуть мати нову угоду”, зазначив радник президента Туреччини.

Він також заявив, що, попри несприйняття українською стороною володимира путіна як людини, з якою можна вести будь-які перемовини, на його думку, рано чи пізно сторони повернуться до переговорного процесу.

“Питання в тому, коли ми повернемося до цього, і скільки шкоди буде завдано до того часу?”, сказав Калін.

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