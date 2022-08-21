“Національна республіканська армія” взяла на себе відповідальність за підрив авто дарії дугіної і пообіцяла знищити путіна.

Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу “Роспартизан“.

Ввечері 20 серпня на трасі під Москвою вибухнуло авто доньки головного натхненника путіна алєксандра дугіна.

Внаслідок вибуху дарья дугіна загинула. Вона поверталася з фестивалю “Традиція” і повинна була їхати в автівці разом з батьком.

Наступного дня після підриву авто доньки дугіна у НРА опублікували багатозначну заяву. Там заявили, що оголошують чиновників російського уряду та регіональних адміністрацій поплічниками узурпатора. Тих, хто не складе своїх повноважень, знищуватимуть.

“Ми, російські активісти, військові та політики, нині партизани та бійці Національної Республіканської Армії, ставимо поза законом розпалювачів війни, грабіжників та гнобителів народів росії!”, мовиться у зверненні.

Партизани оголосили президента владіміра путіна узурпатором влади та воєнним злочинцем, який знехтував Конституцією, розв’язав війну та відправив російських солдатів на вірну та безглузду смерть.

“Злидні та труни для одних, палаци для інших – суть його політики. Ми вважаємо, що позбавлені права голосу люди мають право повстати проти тиранів. Путін буде нами скинутий і знищений!”, додали в НРА.

Подробиці загибелі доньки ідеолога «руського миру» Дугіна (відео)