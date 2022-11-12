Пригожин продовжує формувати військові структури на кордоні з Україною – ISW

Ватажок ПВК “Вагнера” Євгеній Пригожин формує нові військові структури в Бєлгородській і Курській областях.

Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), на території прикордонних областей зараз проходять навчання новобранців, передає NNS.

11 листопада Пригожин сам підтвердив функціонування таких “центрів”, заявивши, що Росія “повинна бути повністю готова захищати (свою) землю”.

Західні аналітики стверджують, що прагнення Пригожина до створення паралельних військових структур в Бєлгородській і Курській областях є частиною зусиль з підвищення свого авторитету і влади, а не частиною загальної російської військової кампанії.

“Пригожин також, швидше за все, продовжить формування паралельних військових структур в ширшому сенсі, щоб розширити свій вплив і становище в російських політичних колах, а також створити свою власну приватну армію”, йдеться в звіті.

Загалом, неякісне проведення часткової мобілізації російськими військовими 11 листопада продовжило викликати соціальну напруженість, заявляють аналітики. Наприклад, дружини мобілізованих з Курської області звернулися до влади з проханням повернути їхніх чоловіків після обурення поганими умовами.

В іншому описаному ЗМІ випадку російські військові відправили частину особового складу додому, а дружини інших мобілізованих планують виїхати до Москви і вимагати аудієнції в Міноборони Росії.

11 листопада російські ЗМІ повідомили, що родичі мобілізованих з Бєлгородської області поскаржилися в соціальних мережах на те, що виплати значно менші, ніж обіцяли російські чиновники.

“Соціальна напруженість, швидше за все, буде зберігатися і зростати, оскільки російські чиновники не виконують фінансові обіцянки, дані ними під час часткової мобілізації, а мобілізований персонал продовжує зазнавати значних втрат на передових позиціях в Україні”, пояснюють аналітики.

Роль Пригожина в Росії

ЗМІ вже неодноразово писали про конфлікт ватажка ПВК “Вагнера” (“кухара Путіна”) Євгенія Пригожина з міністерством оборони Росії, звинувачуючи військове командування у “провалах”.

Сам Пригожин, який до цього не любив публіку, став активно з’являтися в медіа, формуючи свій “електорат” з праворадикально налаштованих росіян. З цим пов’язана гучна заява Пригожина про втручання його “ботоферм” у вибори США.

Як відзначали аналітики британської розвідки, Пригожин працює на поліпшення своєї репутації в РФ. Сили угруповання Пригожина ростуть шляхом вербування ув’язнених.

На думку Інституту вивчення війни, Путін вважає, що залежить від “вагнерівців”, зокрема в боях за Бахмут.

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