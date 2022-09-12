Смерть королеви Єлизавети ІІ багатьох шокувала. Але деякі деталі у зовнішньому вигляді Її Величності давно видавали, що її здоров’я в останні півтора року почало її підводити.

Про це пише NNS з посиланням на ТСН та i-ua.tv.

Все почалося зі смерті її чоловіка, принца Філіпа у квітні 2021 року. Саме від того моменту здоров’я Єлизавети ІІ похитнулося. Проте всі півтора року монархиня продовжувала виконувати свої королівські обов’язки, як могла, і жодного разу не показала на публіці, що зазнає якихось труднощів.

ЗМІ неодноразово звертали вашу увагу на те, який вигляд мали руки королеви в останні кілька місяців її життя. І небезпідставно. Після зустрічі Єлизавети II з її 15-ю прем’єр-міністеркою Ліз Трасс 6 вересня, за два дні до смерті, руки королеви також були синюшними.

Доктор Деб Коен-Джонс із Західної Австралії, коментуючи ці знімки, сказав, що руки вказували на те, що здоров’я королеви погіршується, пише express.

“Схоже, є ознаки захворювання периферичних судин. Це порушення кровообігу, яке спричиняє звуження, закупорку або спазм кровоносних судин за межами вашого серця і мозку. Іноді це може призвести до серцевої недостатності. Якщо у вас такий поганий периферичний кровообіг, органи не отримують хорошого кровопостачання. Це може бути ознакою поліорганної недостатності”.

Лікар також заявив, що в той день стан Її Величності був на вигляд “дуже важким”, і припустив, що вона могла відчувати біль.

Лікар загальної практики Джузеппе Арагона одразу назвав журналістам The Mirror кілька хвороб, які могли призвести до зміни кольору шкіри на руках Єлизавети II.

“Недолік кровообігу, слабка шкіра, відкриті вени, синці, витік крові в тканині під шкірою, що викликає колір. Це може бути ціаноз, який виникає, коли в крові недостатньо кисню. Кров, в якій міститься нормальна кількість кисню, темно-червоного кольору та означає, що ваша шкіра має нормальний колір, проте кров з низьким вмістом кисню голубіша, що надає вашій шкірі фіолетового відтінку”.

Лікар Джей Верма з Медичного центру Шекспіра навпаки запевнив, що турбуватися нема про що.

“Це може бути феномен Рейно чи просто дуже холодні руки!”, сказав він.

Протягом останніх кількох місяців за Єлизаветою «ретельно стежили» співробітники через побоювання з приводу її «схудлої та крихкої» фігури останнім часом.

За даними госпісу Crossroads, “плями” або знебарвлення, видимі на руках королеви, могли бути ознакою того, що кров більше не тече ефективно.

У заяві Букінгемського палацу повідомили, що королева мирно померла у своїй резиденції в Балморалі. І про медичні висновки жодних заяв не було зроблено.