Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка закликала стерти українські міста з землі і раділа бомбардуванням критичної інфраструктури, заявила, що РФ “ніколи не буде бомбити Київ”.

Причина, за її словами, полягає в тому, що в українській столиці, мовляв, є багато “російських святинь”.

На заяву пропагандистки в ефірі російського державного телеканалу звернули увагу в Telegram-каналі NEXTA Live, передає NNS.

У оприлюдненому на каналі фрагменті відео Симоньян з огидною посмішкою розводиться про те, що Росія начебто воює не з Україною, а з колективним Заходом.

“Ми воюємо, починаючи з початку березня, ні з яким не з Києвом. А воюємо із Заходом. Тоді якого біса нам скидати ядерну бомбу на Київ? Ми з Києвом не воюємо! Правда ж?”, немов бажаючи отримати схвалення озвученій маячні, звертається до решти учасників російського ток-шоу Симоньян.

Виявляється, Росія “ніколи не бомбитиме” Київ, бо там знаходяться “святині” Симоньян, зокрема Києво-Печерська лавра, яку пропагандистка чомусь іменує “Києво-Печорською”.

Натомість вона вкотре взялася погрожувати страшними ударами по західних столицях, яких завдасть “друга армія світу”, яка місяцями “бере” невеличкі села в Україні та відступає ледь не на всіх фронтах.

“Київ ми бомбити не будемо ніколи, бо є причина перша: у Києві розташовані наші святині. І ніколи ні Володимир Володимирович (Путін. – Ред.), ні Сергій Кужугетович (Шойгу. – Ред.) не ухвалять рішення про те, щоб розбомбити Києво-Печорську лавру. Це виключено. А ось, наприклад, у Вашингтоні чи Лондоні – жодної нашої святині немає. І в Берліні їх немає!”, – намагалася злякати Захід пропагандистка.

При цьому в альтернативній реальності російської пропаганди РФ окупувала Київ ще в перший тиждень повномасштабного вторгнення в Україну.

“Київ як такий ми перемогли в перший тиждень, взяли фактично. Ми скрізь там були. Я знаю військових, які були в жаху, що їм наказали звідти піти”, не зморгнувши оком, видала Симоньян.

Джерело: Обозреватель