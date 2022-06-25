Головний пропагандист “руського мира” патріарх РПЦ Кирило (Володимир Гундяєв) впав під час літургії у церкві Новоросійська.

Відео падіння опублікував Telegram-канал “Двач”, передає NNS.

Очільник РПЦ рухався до виходу під співи парафіян “Господи, помилуй” з хрестом в руках, але послизнувся на плитці й не втримав рівновагу.

Прислужники не встигли подати руку московському патріарху – і той упав на зад разом з хрестом.

“Винні коронавірусні обмеження, через які патріарх не дозволяє торкатися себе і підтримувати на сходах”, наголосив російський громадський і церковний діяч,в минулому – протодиякон РПЦ й професор Московської духовної семінарії Андрій Кураєв.

Інцидент потрапив у записи літургії. А от з російського телеканалу “Союз” запис богослужіння вже видалено.

Патріарх Кирило підтримує путіна непохитно з тих пір, як він зайняв найсвятіший пост у країні в 2009 році.

Патріарх уже давно оточений чутками про зв’язки з КДБ радянських часів, де також працював путін, та твердженнями про марнотратний спосіб життя.

У Європейському Союзі пропонували включити кирила у шостий пакет санкцій.