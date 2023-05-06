Вже не дихав: польський прикордонник реанімував малюка з України (відео)

На пункті пропуску «Зосин» польський прикордонник врятував життя однорічного хлопчика з України, який не дихав.

Про це повідомила польська прикордонна служба, передає НСН.

Інцидент трапився під час перетину кордону у пункті пропуску Устилуг-Зосін.

Так, пасажирка українського автобуса помітила, що її син посинів і вже не дихає.

Жінка забігла до павільйону митниці України, а потім разом з офіцеркою вони побігли до зони реєстрації прикордонної служби Польщі.

Тоді сержант Матеуш Кондрат поклав дитину на ліву руку і живіт та кілька разів ударив кулаком у спину.

Через хвилину штучного дихання хлопчик прийшов до тями, розповідають у Прикордонній службі Польщі.

Під час надання першої допомоги на місце також принесли дефібрилятор та викликали бригаду рятувальників.

Тоді прибігли і прикордонники, які чергували на прилеглих смугах руху. Приблизно за 15 хвилин приїхала швидка допомога, яка відвезла хлопчика до лікарні в місті Грубешів.

Польський прикордонник врятував малюка з України. Відео

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