Польські садівники вимагають заборонити імпорт полуниці з України

Польські садівники вимагають від уряду зупинити імпорт полуниці з України, вказуючи, що вона заполонила ринок країни.

Асоціація садівників Польщі звернулася до уряду з проханням вжити термінових заходів, щоб обмежити імпорт полуниці з України і надалі повністю його зупинити.

Про це 16 червня повідомляє видання sad24.pl, передає НСН.

“З огляду на інформацію, що з’явилася останніми днями, про імпорт великої кількості промислової полуниці з України до Польщі, ми просили міністра сільського господарства та розвитку сільських територій втрутитися і вжити термінових заходів, щоб припинити можливу практику”, йдеться у заяві.

Президент асоціації Мирослав Малішевський заявив виданню Wprost, що українська полуниця наповнює польський ринок.

“Фруктова індустрія перебуває під загрозою краху. Через те, що ринок повністю відкритий, польські підприємці програють цінову конкуренцію. Собівартість виробництва полуниці в Україні на кілька десятків відсотків нижча, ніж у нашій країні”, зазначив він.

За словами Малішевського, серйозна ситуація складається у переробній галузі. Польські виробники заморожених продуктів, полуничного соку чи пюре знижують закупівлі вітчизняних фруктів, бо мають можливість купувати дешевшу полуницю в Україні.

Польські садівники наполягають на недопущенні на ринку ситуації, аналогічної до ситуації з українським зерном, коли безконтрольний імпорт обвалив ринок і спричинив величезне падіння цін.

Крім того, садівники стурбовані тим, що полуниця, що імпортується з України, не відповідає вимогам безпеки. Вони наполягають, щоб кожну партію з України зупиняли та перевіряли на якість, здебільшого на залишки пестицидів. А також вимагають призупинити подальшу торгівлю товаром до отримання результатів експертизи.

Нагадаємо, раніше Євросоюз подовжив обмеження на імпорт зерна з України до вересня.

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