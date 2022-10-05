Пентагон не може підтвердити повідомлення про переміщення російської ядерної зброї

Пентагон не має інформації, яка підтверджує повідомлення про переміщення російської ядерної зброї.

У Пентагоні повідомили, що не можуть підтвердити інформацію про переміщення російського потяга з тактичною ядерною зброєю до кордонів з Україною, про що вчора писали європейські ЗМІ.

Як передає NNS, про це повідомляє Reuters.

Заступниця помічника міністра оборони США Лора Купер заявила, що у неї немає інформації, яка б підтверджувала повідомлення про те, що росія може переміщувати тактичну ядерну зброю залізницею, і додала, що американські військові не бачать жодних ознак, щоб змінювати розміщення власних ядерних сил.

“У мене немає нічого, окрім звітів із відкритих джерел”, сказала Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони США, яка зосереджується на росії та Україні.

Вона додала, що Пентагон уважно стежить за ядерними силами росії, що є основною частиною його місії з часів холодної війни.

Останніми днями іноземні медіа поширюють інформацію з таємних джерел про те, що кремль, можливо, хоче застосувати ядерну зброю.

За даними італійського видання La Repubblica, розвідка НАТО нібито попередила союзників про можливе випробування росією суперторпеди “Посейдон”, оснащеної ядерним зарядом.

А за даними The Times, президент рф владімір путін, ймовірно, планує випробування ядерної зброї поблизу України – для цього він спрямував у напрямку лінії фронту так званий “ядерний потяг”.

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