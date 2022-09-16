Оточення путіна натякає йому на відставку – експерт

На росії йдуть політичні ігри, направлені на транзит і зміну влади – оточення путіна натякає йому на відставку.

Про це розповів правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський на Youtube-каналі ТСН, передає NNS.

За його словами, в російській федерації на сьогоднішній день змагаються за владу декілька угрупувань, до складу яких входять військові, політичні діячі і спецслужбісти.

“Коли вперше путін планував транзит влади, він планував на своє місце сергія іванова (напередодні виборів 2008 року – ред.). Він вже оголосив, що іванов мій наступник. І потім, коли зайшов у кабінет до сергія іванова, побачив, що в Іванова в черзі стоїть все його оточення. Путін вийшов, сказав – добре, і наступником став мєдвєдєв. Тому кого путін визначить своїм наступником – ніхто не розуміє. Його оточення йому натякає – шановний диктаторе, або добровільно, або зараз підніметься дуже потужний скандал”, розповів він.

Лисянський вказав на ознаку того, що справи путіна в росії похитнулись:

“Навіть Comedy Club почали глузувати зі стану справ у російській федерації. Comedy Club – це “Газпром медіа”, вони не незалежні… Еліти дали сигнал. Зараз будуть “розгойдувати човен” путіна, якщо він не погодиться добровільно піти у відставку”.

Як зазначив експерт, президент рф “може не погодитись, але до нього підуть якісь радники, скажуть – ви ж розумієте, така ситуація…”

“Там йдуть політичні ігри, направлені на транзит і зміну влади… Те, що ці процеси запущені – 100%”, переконаний Лисянський.

Нагадаємо, що на росії вже навіть представники влади починають публічно висловлювати невдоволення політикою путіна. На початку вересня група депутатів із Санкт-Петербурга звернулася до держдуми рф з пропозицією відсторонити путіна від посади президента. Вони звинувачують очільника Кремля у державній зраді. Вони зазначили, що рішення путіна про початок війни призвело до:

загибелі російських військових, проблем у російській економіці, розширення НАТО (кордон з НАТО збільшився у 2 рази).

В результаті депутатів викликали до поліції, на кількох склали протоколи про “дискредитацію” армії.