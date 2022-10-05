Європейський парламент затвердив нові правила, які запроваджують єдиний стандарт зарядних пристроїв для невеликих електронних гаджетів, таких як смартфони та планшети.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Цензор.нет.

Новий закон означає, що починаючи з осені 2024 року USB type-C буде стандартним зарядним портом для смартфонів, планшетів, електронних книг, клавіатур, комп’ютерних мишей, GPS-пристроїв, цифрових камер, гарнітур і навушників, ручних відеоігрових консолей і портативних колонок.

Починаючи з 2026 року USB-C стане нормою і для зарядних пристроїв для ноутбуків.

Згідно з новими правилами, споживачам більше не потрібно буде купувати різні зарядні пристрої щоразу, коли вони купують новий пристрій, оскільки вони зможуть використовувати один єдиний зарядний пристрій для цілої низки малих та середніх портативних електронних пристроїв.

Всі пристрої, які підтримують швидку зарядку, тепер матимуть однакову швидкість зарядки, що дозволить користувачам заряджати свої пристрої з однаковою швидкістю за допомогою будь-якого сумісного зарядного пристрою.

Рада ЄС повинна буде офіційно затвердити директиву до її публікації в Офіційному журналі ЄС. Вона набуде чинності через 20 днів після публікації.

Потім держави-члени матимуть 12 місяців для транспонування правил і 12 місяців після закінчення періоду транспонування для їх застосування. Нові правила не поширюватимуться на продукцію, розміщену на ринку до дати застосування нових правил.

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