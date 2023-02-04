Пентагон оприлюднив докладний перелік озброєння, техніки й обладнання, яке буде передане Україні в рамках нового пакету військової допомоги від США на 2,2 мільярда доларів.

До нового пакету увійшли так звані “крилаті бомби” GLSDB із радіусом дії 150 км, а також протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси та звичайні ракети й ракети великої дальності для HIMARS.

Про це повідомив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, передає НСН з посиланням на «Обозреватель».

Основну частину озброєнь буде закуплено безпосередньо у виробників спеціально для України, решта надійде зі складів армії США.

“Це надасть можливість більшого радіуса дії, що дозволить Україні проводити операції для захисту власної країни та повернення суверенної території”, додав Пет Райдер.

Що входить у новий пакет військової допомоги від США

На сайті Пентагону з’явився повний список озброєння, яке буде передано Україні в новому пакеті військової допомоги:

додаткові 155-мм артилерійські снаряди;

додаткові 120-мм мінометні снаряди;

190 важких кулеметів із тепловізійними прицілами та боєприпасами;

181 MRAP;

250 джавелінів;

2000 протитанкових ракет;

протипіхотні міни “Клеймор”;

боєприпаси для знищення;

спорядження для холодної погоди, шоломи та інше польове спорядження;

2 ПУ ППО HAWK;

зенітні знаряддя та боєприпаси;

обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів ППО із системами ППО України;

обладнання для підтримки наявних можливостей ППО України;

генератори ППО;

системи для протидії БПЛА;

4 радари;

20 протимінометних радарів;

запасні частини для протиартилерійських радарів;

БПЛА “Пума”;

“Екскалібур”;

обладнання для захищеного зв’язку;

медичне приладдя;

фінансування навчання, технічного обслуговування та підтримки.

Відомо, що 1,725 мільярда доларів надійде з фонду “Ініціативи сприяння безпеці України” (USAI), який дозволяє адміністрації президента Джо Байдена отримувати зброю від промисловості, а не із запасів США. В цьому пакеті саме на кошти USAI буде придбано наземні бомби малого діаметра GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb), які мають радіус дії 150 км.

Кошти USAI також буде використано для оплати додаткових компонентів ЗРК HAWK, систем протидії безпілотникам, радарів проти артилерії та повітряного спостереження, комунікаційного обладнання, безпілотників PUMA та запасних частин систем протиповітряної оборони Patriot і бойових машин піхоти Bradley. Також ідеться про значну кількість медичного обладнання для оснащення трьох польових госпіталів.

Окрім коштів USAI, Україна отримає понад 400 мільйонів доларів від фондів Управління вилучення коштів президента, що дозволяє Джо Байдену в екстрених випадках використовувати поточні запаси США. Ця допомога має містити машини із захистом від мін та засідок (MRAP), керовані реактивні системи залпового вогню (GMLRS) і боєприпаси.

Водночас США відхилили запити України щодо ракети ATACMS дальністю ураження 297 км.

Що за “крилаті бомби” GLSDB

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, дослівно з англ.: Бомба малого діаметра наземного запуску) – це малогабаритний високоточний боєприпас, який фактично є крилатою бомбою. GLSDB створена американською компанією Boeing спільно зі шведською компанією SAAB і серійно випускається з 2019 року.

Технологія GLSDB поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) із ракетним двигуном від реактивного снаряда M26. Боєприпас може уражати цілі на відстані до 150 км. Для наведення на ціль зброя використовує супутникову систему позиціювання (GPS) та інерціальну навігаційну систему. Також бомба має “крила”, які розгортаються в повітрі, що істотно збільшує дальність і точність ураження.

Запускатись бомба GLSDB буде за допомогою ракет із РСЗВ MLRS-M270 та HIMARS, які виводитимуть її на достатню висоту і від’єднаються, після чого бомба розкриє крила і продовжить коректований політ.

Одна бомба GLSDB здатна пробити до одного метра залізобетону. Через невеликі габарити вона майже невразлива перед російськими засобами ППО.

Як уточнили в Пентагоні, GLSDB мають найбільший радіус дії з усіх снарядів, які партнери раніше передавали Україні. Це спільна розробка Boeing та Saab Group, яка складається з двох основних компонентів: авіабомби та ракетного двигуна. Запускати її можна з наземних комплексів M270 та M142 HIMARS, які є на озброєнні ЗСУ.

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