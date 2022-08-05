Назад в СРСР. В росії з’являться магазини, доступні тільки для обраних

У росії з’являться магазини безмитної торгівлі, доступ до яких матимуть лише обрані. Їх уже порівнюють із радянськими «Берізками», де товари продавалися тільки іноземцям, дипломатам та військовим і лише за валюту.

У Москві та Петербурзі відкриють магазини безмитної торгівлі, які обслуговуватимуть дипломатів, консулів та їхні сім’ї, а також співробітників міжнародних організацій, розташованих у росії, написала у середу Парламентська газета, передає NNS.

Видання перше провело аналогію – у СРСР була мережа магазинів «Берізка». Її підхопили й інші ЗМІ.

Однак «Берізка» справді була розгалуженою мережею.

Судячи з постанови уряду, на яку посилається Парламентська газета, у нинішніх реаліях йдеться поки що лише про два магазини – один у Москві, інший у Петербурзі.

Однак видання подає це як явище і не боїться писати у заголовку: «У росії з’являться магазини, недоступні для пересічних громадян».

Магазини працюватимуть у режимі duty free. Продаватимуть алкоголь, тютюн, парфумерію та косметику, кондитерські товари, ювелірні прикраси, смартфони, годинники.

Російські магазини електроніки почали продавати уживані смартфони. Популярна мережа магазинів одягу H&M у серпні тимчасово відкрила магазини, закриті у березні після вторгнення, щоб розпродати залишки та піти з російського ринку. У магазини вишикувалися величезні черги.

На цьому фоні новина про аналог «Берізки» почала швидко поширюватися в російських ЗМІ.

«Ці торгові точки дають можливість дипломатам вільно купувати товари, які вони не можуть завезти або купити в країні перебування», визнав заступник голови комітету ради федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров.

Купити товари в магазинах безмитної торгівлі можна буде лише вроздріб та при пред’явленні документів, що підтверджують службову посаду та акредитацію при мзс рсії, попереджає Парламентська газета. Дипломатам дозволили оплачувати товар не лише рублями, а й доларами та євро.

Кореспондент російської служби ВВС Андрій Захаров згадує про «Берізку» з путінської молодості.

Від початку перебування володимира путіна при владі його епоху зазвичай характеризують як «спробу відновлення Радянського Союзу».

Тим більше, що сам він почав з такого символічного кроку, як повернення мелодії старого гімну. Проте, мабуть, лише останніми місяцями порівняння з СРСР стало таким наочним.

Яким був Радянський Союз на початку 1980-х, коли путін був молодим офіцером у ленінградському управлінні КДБ? Країна веде затяжну і виснажливу війну біля своїх кордонів — в Афганістані. Академік Андрій Сахаров засланий до Горького (нині Нижній Новгород) під нагляд держбезпеки, інші дисиденти або на примусовому психіатричному лікуванні, або у в’язниці, або на шляху до еміграції.

Йде найгарячіша фаза холодної війни: 1983 року радянські засоби ППО збили південнокорейський Боїнг. У країні дефіцит, але ті, хто працює за кордоном (дипломати чи моряки далекого плавання), можуть отоварити «інвалютні рублі» у закритих магазинах «Берізка».

Що відбувається в росії у серпні 2022 року, коли путін уже при владі понад 20 років? Країна веде затяжну і виснажливу війну, головний опозиціонер Олексій Навальний у в’язниці, деякі його соратники змогли емігрувати, лише нелегально перейшовши кордон. Йде найгостріша фаза протистояння кремля і НАТО, влада вимагає ліквідувати агентство сприяння єврейській еміграції Сохнут. Дефіциту немає, але багато західних брендів спішно залишають російський ринок.

Здавалося б, «Берізки» в цьому історичному колесі не могло виникнути, проте навіть цей елемент путінської молодості раптом повернувся до нас.