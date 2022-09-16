Навіщо Макрон і Шольц продовжують говорити з путіним – відповідь Арестовича

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів навіщо Макрон і Шольц продовжують говорити з путіним.

У вересні лідери Франції та Німеччини знову телефонували російському диктатору владіміру путіну, щоб той вивів свої війська з території України та припинив війну.

На думку Арестовича, підтримуючи дипломатичні переговори з путіним, західні політики намагаються допомогти політично.

Про це радник ОП повідомив у розмові з російським правозахисником, опозиціонером Марком Фейгіним, передає NNS.

“Це чергова спроба намалювати перспективну дорогу, допомогти політично… Німці та французи повторювали: “Давайте по-іншому” (під час переговорів у “нормандському форматі” – ред.). Те, що вони зараз заговорили по-іншому, не може не тішити. Вони все більше зачіплюються за реальність”, розповів він.

Нагадаємо, 11 вересня президент росії владімір путін та президент Франції Емманюель Макрон провели телефонні переговори, під час яких останній закликав рф до мирних перемовин з Україною. Макрон засудив продовження ведення бойових дій російськими військовими і закликав путіна до відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Пізніше, 13 вересня, з очільником кремля провів телефонну розмову канцлер Німеччини Олаф Шольц. Перемовини тривали півтори години. Головна тема – ситуація в Україні та її наслідки.

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