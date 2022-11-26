На замовлення Путіна можуть вбити Лукашенка, щоб російський диктатор міг отримати повний контроль над збройними силами Білорусі і залучити їх до війни проти України.

Про це повідомляють аналітики Інституту Роберта Лансінга (Robert Lansing Institute, RLI), передає NNS.

Путін дедалі наполегливіше намагається втягнути Лукашенка у війну з Україною. Натомість сам білоруський диктатор хоче уникнути такої ролі, тому Кремль спланував радикальний варіант залучення білоруської армії до цієї війни.

Росія може ліквідувати самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою отримати контроль над його військом і скористатися ним у війні з Україною. Анонімні джерела у російському військовому керівництві підтвердили, що Кремль вже ухвалив рішення про ліквідацію Лукашенка.

За дорученням президента Росії Володимира Путіна після його повернення з останнього саміту ОДКБ російська військова розвідка може спробувати найближчими днями розробити сценарій, який передбачає або замах на президента Білорусі Олександра Лукашенка, або його імітацію. Таким чином РФ хоче остаточно залякати білоруського диктатора та змусити його нарешті ввести свої війська до України разом із російськими окупантами.

У російському штабі ГРУ розглядають сценарій, згідно з яким Лукашенка вб’ють під час операції, в результаті чого його обов’язки будуть покладені на повністю лояльного до Росії і підконтрольного ГРУ чинного генсека ОДКБ Станіслава Зася.

Згідно з російським планом, Зась оголосить про приєднання Білорусі до складу Росії на правах автономного утворення, нібито “для запобігання військовій загрозі, яка постає над Білоруссю з боку України та Польщі”. Знову розгорнеться пропагандистський наратив про те, що нібито замах на Лукашенка організований Вашингтоном.

Аналітики вважають, що такі плани можуть свідчити про те, що Москва зараз бачить ОДКБ як неефективну організацію. Тому РФ може спробувати отримати повний контроль над державами-членами ОДКБ, забезпечивши їх інтеграцію в Росію або змусивши приєднатися до нової версії Радянського Союзу.

Незалежно від того, буде замах на Лукашенка вдалим чи ні, Росія надасть сфабриковані “докази причетності України та Польщі під керівництвом розвідки НАТО”, що стане формальним приводом для подальшої участі білоруських військ у бойових діях в Україні.

Однак ГРУ все ж схиляється до сценарію, згідно з яким Лукашенка таки вдасться вбити і призначити на його місце Зася. Аналітики кажуть, що білоруський диктатор розуміє, хто насправді стоїть за спробою містифікації. Тому він використовує антиукраїнську та антизахідну риторику, аби маневрувати, ухиляючись від прямої участі своєї країни у бойових діях.

Однак такий сценарій, вважають аналітики, позбавить Лукашенка можливості керувати країною, зробить його більш вразливим і запустить процес його усунення з посади, а країну поглине Росія. Це водночас може підштовхнути Лукашенка до війни.

Оскільки російські війська та диверсійні групи вже розміщені в Білорусі, Лукашенко має високий ризик втратити посаду. Його замінить російський маріонетковий лідер, а Росія, найімовірніше, влаштує збройні провокації в Білорусі, щоб підштовхнути Лукашенка до війни. Але страх втратити владу залишиться ключовою причиною для Лукашенка не погодитись на це.

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