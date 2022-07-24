На Заході в українських біженців вилучають дітей – російська пропаганда видала новий фейк

В росії вигадали новий фейк про те, що на Заході в українських біженців, які рятувалися від війни, вилучають дітей.

Пропагандисти вигадали абсолютно безглузду причину “вилучення” дітей в українців у Європі.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО, передає NNS.

Так, за інформацією ЦПД російські медіа поширюють дезінформацію, що “дітей вилучають за те, що вони не доїдають порції, які їм дали, або, навпаки, – швидко їх з’їдають, за дуже сильну емоційну прив’язаність до батьків, за те, що мама голосно сварить дитину”.

Нібито подібні випадки, коли забирають дітей у батьків, зафіксовані у Німеччині.

У яких ще країнах, окрім Німеччини, нібито розпочалося “вилучення дітей”, не уточнюється. У ФРН, за повідомленнями пропагандистів, “зафіксовано найчастіші факти”.

Також поширюється фейк про фільтраційні табори в Україні.

“ЗМІ рф з посиланням на російські силові структури повідомили, що “українцям-донощикам, які “здають” своїх друзів, родичів чи знайомих, виплачують винагороду у розмірі $100, а затриманих відправлять до так званих фільтраційних таборів для подальшої детальної перевірки СБУ”, зазначають у ЦПД.

Зазначимо, насправді, у місті Нікополь Дніпропетровської області, що потерпає від обстрілів росіян, які вони ведуть з РСЗВ з окупованої Запорізької АЕС, начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко виступив з пропозицією допомогти виявляти та затримувати людей, які працюють на окупантів.

Ще один фейк, який запустила росія, стосується знищення посівів.

За даними ЦПД РНБО колаборант-“керівник” тимчасово окупованих територій Запорізької області розповсюджує наступну дезінформацію: “ЗСУ ведуть цілеспрямоване знищення посівів сільгоспкультур на території Запорізької області шляхом обстрілів полів, при цьому витрачаючи дефіцитні боєприпаси”.

Це вже не дно, а пекло з чортами: російські пропагандисти перевершили самі себе