Європа переходить на стандартну зарядку для всіх гаджетів. Для чого це робиться?

Євросоюз зобов’яже всіх виробників телефонів, планшетів, ноутбуків та інших електронних пристроїв використовувати єдиний стандарт порту для заряджання – USB Type-C.

Про це NNS дізнався з повідомлення ВВС Україна.

З осені 2024 року пристрої з іншими зарядками в ЄС не продаватимуть.

Найбільше це рішення вдарить по американській Apple, яка використовує порт Lightning у своїх пристроях.

Представники Європарламенту та Ради Європи попередньо погодили директиву про радіообладнання. На практиці це означає, що ЄС ще на крок наблизився до запровадження єдиного стандарту заряджання.

Про те, щоб стандартизувати порти, в Європі говорять давно. Регулятори вважають, що це допоможе зменшити кількість електронних відходів. Найсильніше цій ініціативі протистояла американська Apple, чиї зарядки для “айфонів” коштують дорожче за більшість зарядок Type-C.

В американській компанії у вівторок сказали BBC, що не можуть прокоментувати домовленості між європейськими структурами.

Раніше в Apple говорили, що перехід на єдиний порт “душитиме інновації”.

Винятком будуть найменші пристрої, такі як годинник або браслети FitBit. Також у Європі хочуть стандартизувати швидкість заряджання, щоб пристрої могли швидко заряджатися по будь-якому кабелю.

Правило торкнеться:

Мобільних телефонів

Планшетів

Навушників

Переносних ігрових пристроїв

Портативних колонок

Ноутбуків воно теж торкнеться, але їх виробникам дадуть 40 місяців на адаптацію виробництва після набуття чинності нових норм.

Крім того, документ повинен дати покупцям право вибирати, чи купувати пристрій разом із зарядкою або без нього.

“Цей закон – частина спільних зусиль Євросоюзу, спрямованих на те, щоб товари краще відповідали принципам сталого розвитку, на скорочення електронних відходів та полегшення життя споживачам”, йдеться у заяві Європарламенту.

За оцінкою парламентарів, споживачам це допоможе заощадити до 250 млн. євро на рік на купівлі зарядок, а обсяг відходів скоротиться на 11 тис. тонн на рік.

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