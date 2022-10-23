На російському каналі Russia Today пропонують топити українських дітей – реакція України

На російському каналі Russia Today пропонують топити українських дітей. До таких дій нещодавно закликав директор мовлення телеканалу Антон Кузнєцов-Красовський, він вважає, що треба топити та спалювати українських дітей.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав заборонити російський телеканал Russia Today в усіх країнах світу через розпалювання геноциду, передає NNS.

Зазначимо, що Красовський в ефірі телеканалу заявляє, що України не повинно існувати, а українців, які чинять опір росії, слід розстрілювати.

“Уряди, які ще не заборонили RT, мають переглянути цей уривок. Це те, на чий стороні ви стоїте, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне розпалювання геноциду (за це будемо судити цю людину), яке не має нічого спільного зі свободою слова. Заборонити RT у всьому світі!”, написав Кулеба у Твіттері.

Уряди, які досі не заборонили RT, мають подивитися цей уривок. Ось на чиєму ви боці, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ця людина постане за це перед судом), нічого спільного зі свободою слова. Час заборонити RT у всьому світі! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022

Зазначимо, що СБУ повідомила про підозру Красовському та може оголосити його в міжнародний розшук.

Крім того, Велика Британія відкликала ліцензію пропагандистського каналу Russia Today, Канада також заблокувала два телеканали RT, а Німеччина призупинила супутникове мовлення телеканалу.

Відео з Красовським