На російському каналі Russia Today пропонують топити українських дітей – реакція України

На російському каналі Russia Today пропонують топити українських дітей. До таких дій нещодавно закликав директор мовлення телеканалу Антон Кузнєцов-Красовський, він вважає, що треба топити та спалювати українських дітей.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав заборонити російський телеканал Russia Today в усіх країнах світу через розпалювання геноциду, передає NNS.

Зазначимо, що Красовський в ефірі телеканалу заявляє, що України не повинно існувати, а українців, які чинять опір росії, слід розстрілювати.

Зазначимо, що СБУ повідомила про підозру Красовському та може оголосити його в міжнародний розшук.

Крім того, Велика Британія відкликала ліцензію пропагандистського каналу Russia Today, Канада також заблокувала два телеканали RT, а Німеччина призупинила супутникове мовлення телеканалу.

Meanwhile on Russia’s state-funded RT, director of broadcasting Anton Krasovsky suggests drowning or burning Ukrainian children, makes hideous comments about the rapes by Russian soldiers in Ukraine, says Ukraine should not exist and Ukrainians who resist Russia should be shot. pic.twitter.com/BGIaBNok4v

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 23, 2022