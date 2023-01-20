На даху міноборони РФ встановили ППО. У Повітряних силах ЗСУ порівняли це з Іваном-дураком на печі

У Москві на адмінбудівлі, зокрема, міноборони РФ за допомогою кранів піднімають ЗРК “Панцир” на гусеничній базі. У Повітряних силах Збройних сил України “креатив” держави-агресора висміяли.

“Панцирі” на дахах московських будівель там порівняли з популярним персонажем російських казок Іваном-дурнем, який у якості “транспортного засобу” використовує піч.

Таке порівняння в ефірі національного марафону зробив речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат, передає НСН.

“Ви бачили, можливо, що вони вже ЗРК “Панцир” поставили на будівлю міноборони. Це взагалі! Це як Іван-дурак на печі їде. Нормальні країни ставлять модульні установки, які можуть автоматично збивати повітряні цілі. А вони прямо машину на колісній базі – на дахи будівель величезними кранами”, зі сміхом прокоментував він, викликавши посмішки й у ведучих марафону. “Ну, що тут дивуватися. Виходять із ситуації як можуть. Жодної паніки немає”, додав Ігнат.

Речник ПС ЗСУ припустив, що подібні перестороги свідчать, що росіяни “чогось очікують”. Він також додав, що “Панцир-С1” має невеликий радіус дії і є до певної міри ефективним для роботи по безпілотниках, зокрема ударних.

“Якщо на попередніх етапах пропустили, то вже на кінцевому етапі “Панцир” мав би знищити об’єкт, що пересувається. Але наскільки допоможе робити це з будівлі міністерства оборони – це незрозуміло”, сказав представник ПС ЗСУ.

Напередодні у мережі з’явилися фото та відео встановлення у Москві ЗРГК “Панцир-С1” на дахах міноборони й офісного центру. Бізнес-центр, на дах якого росіяни витягли один із “Панцирів”, розташований усього за 2 км від Кремля.

Також повідомлялося, що таку “винахідливість”, що навряд чи має “аналоги” у світі, росіяни продемонстрували після звинувачень постійного представника РФ в ООН Василя Небензі у начебто розміщенні у Дніпрі систем ППО посеред міста. Те, що у випадку з Україною росіяни називають “порушенням законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права”, для РФ, схоже, порушенням не є.

Джерело: Обозреватель