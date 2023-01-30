Міністр оборони Великої Британії розповів про брехню Шойгу та Герасимова

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розповів, що напередодні повномасштабної війни Росії проти України він зустрічався з Шойгу та Герасимовим.

Начальник Генштабу армії РФ й командувач окупаційними військами в Україні Валерій Герасимов перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну сказав очільнику міноборони Британії Бену Воллесу, що Росія “більше ніколи не буде приниженою”

Про це британський міністр розповів у документальному фільмі BBC “Путін проти Заходу”, передає НСН.

Воллес повідомив, що 11 лютого 2022 року відвідував Москву, щоб зустрітися з головою міноборони РФ Сергієм Шойгу. Тоді ж росіяни продовжували розповідати, що не збираються розпочинати велику війну проти України. З такими запевненнями він їхав з Росії.

Воллес описав зустріч як “демонстрацію залякування чи сили, тобто: я збираюся збрехати тобі, ти знаєш, що я брешу, і я знаю, що ти знаєш, що я брешу, і я все ще буду брехатиму тобі”.

“Я думаю, що йшлося про те, щоб сказати: “Я могутній”, додав британський міністр.

Він зауважив, що обидві сторони знали, що РФ бреше. Назвав це “досить страшною, але прямою брехнею”, яка підтвердила його побоювання про початок великої війни.

Під час закінчення зустрічі в Москві Герасимов сказав очільнику британського міноборони, що “ніколи більше ми (Росія, – ред.) не будемо принижені”.

Деталі цієї розмови розкриваються в документальному фільмі BBC “Путін проти Заходу”, присвяченому взаємодії російського президента зі світовими лідерами. Сам фільм виходить в ефір у понеділок, 30 січня, на каналі BBC 2.

Також ВВС повідомляло, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що під час “екстреної” розмови з Путіним на початку лютого 2022 року, перед вторгненням РФ до України, той пригрозив ракетним ударом у відповідь на попередження, що війна стане “повною катастрофою”.