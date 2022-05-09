Марш ґвалтівників, мародерів та вбивць – у МЗС України жорстоко відреагували на парад у москві з нагоди 9 травня.

У москві відбувся традиційний шабаш, який там називають парадом. У МЗС України прокоментували це дійство.

Про це NNS дізнався з повідомлення Міністерства закордонних справ України.

«Світ сьогодні дуже добре бачить, хто маршує Красною площею та якою є справжня суть російської армії. російські солдати – це воєнні злочинці, які не мають поняття про честь. Вони ґвалтують та варварськи вбивають жінок та чоловіків, дітей та людей похилого віку, і навіть домашніх тварин», акцентували у зовнішньополітичному відомстві.

Українські дипломати також зазначили, що російська армія б‘є ракетами по житлових кварталах, лікарнях та пологових будинках, театрах та бібліотеках, а російські солдати розграбовують і знищують тимчасово окуповані міста та села в Україні.

«Світ ніколи не забуде злочини РФ. Разом ми зупинимо Росію», переконані в МЗС.

Поки цивілізований світ повторював «Ніколи знову» й прагнув не допустити нової трагедії, росія готувалася до війни. Росіян лякали міфічною загрозою від Заходу та переписували історію. У рф маскували під «патріотичне виховання» тотальну мілітаризацію суспільства. І це пояснює, що аж 70% громадян цієї країни підтримують путінську війну.

Марш ґвалтівників. Що відбувалося на Красній площі

На Красній площі вранці 9 травня стартувало традиційне побєдобєсіє.

росія стягнула залишки своєї техніки, яку не встигла втратити в Україні. Примітно, що повітряну частину параду скасували.

Війна в Україні 9 травня: ситуація на фронті і втрати противника

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