Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко закликав москву готуватися до використання ядерної зброї.

Про це він сказав під час зустрічі із главою міністерства закордонних справ росії сергім лавровим, передає NNS.

Лукашенко публічно наголосив, що на території республіки білорусь складів ядерних боєприпасів немає.

“І, як путін правильно сказав, в шести точках, шести країнах знаходяться їх ядерні боєголовки”, заявив він.

Лукашенко заявив, що білорусь і росія ще не відповідали дзеркально на тренування Західної авіації щодо застосування ядерної зброї, вони зробили тільки “півкроку”.

“Вони ж літають, тренуються. Навіщо тренуються, навіщо ядерні болванки возять? Для того щоб ядерну бомбу завтра в літак покласти і скинути туди, куди треба. Тому ми ще дзеркально не відповідали”, зазначив він.

Самопроголошений президент заявив, що країни “повинні бути готові”.

“Ми маємо бути готові. Був 41-й рік, коли ми вірили… Тому ми віримо, але ми маємо тримати порох сухим. За всіма напрямками”, сказав він.

Наприкінці невизнаний світовою спільнотою президент додав, що “їм (білорусі — ред.) ця війна не потрібна”.