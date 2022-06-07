“Українські військові знесуть голову будь-кому” – лукашенко розхвалив ЗСУ (відео)

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко виступив із похвалою Збройним силам України. Він заявив, що українські військові можуть знести голову будь-кому.

Про це він сказав білоруським журналістам під час церемонії відкриття в Мінську нової будівлі дитячої поліклініки.

Його слова цитує сайт президента білорусі, а відповідне відео розійшлося соціальними мережами та Telegram-каналами, передає NNS.

Білоруський диктатор навіть назвав “філософським” питання про так званих “нациків” – саме так найчастіше називають українських військових російські пропагандисти, російське міноборони, а також голова Чечні рамзан кадиров.

“Я впевнений, українські військові знесуть голову будь-кому. Я не кажу там нацики, не нацики. Слухайте, це питання філософське. Військові України знесуть голову будь-кому, особливо нацики, як дехто їх називає, які хочуть мати “самостійну, вільну Україну”… Вони знесуть голови всім, хто сьогодні хоче розчленувати Україну”, сказав лукашенко.

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