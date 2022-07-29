Куди може втекти путін, коли зрозуміє, що програв війну

Путін думає, що він виграє війну, яку розв`язав проти України. Але при цьому, на всяк випадок, він нібито готує план втечі для себе і своїх близьких.

Звичайно, наразі ніякого офіційного підтвердження такої інформації ми не маємо, але й заперечувати таку ситуацію не можемо.

Телеграм-канал Generall SVR традиційно розповідає деякі цікаві подробиці цього плану путіна на випадок тотального розгрому російських військ в Україні, передає NNS.

“Так звана “спеціальна військова операція” у розпалі, та успіх у ній для російських військ далеко не зумовлений. Поразка у війні для президента росії означатиме кінець його влади та режиму загалом. Сам путін та його оточення усвідомлюють можливість різкої зміни настроїв у країні та не виключають перевороту або революції, якщо хочете, готують плани евакуації з росії. І тут виникає цікаве запитання: “Чи пропустить Туреччина літаки з путіним, сім’єю і тими, хто приєднався до нього до Сирії?”. Загалом Ірану та Туреччині вигідно тримати в резерві президента росії у вигнанні, використовуючи його залежно від ситуації як важіль чи предмет торгу. Башара Асада водночас, звичайно, ніхто не питає, а дарма. Вже те, що плани евакуації є і розглядаються екстрено та всерйоз, вельми симптоматично”, пишуть на каналі.

Цей канал регулярно інформує публіку про стан здоров’я путіна, а також про особисте життя диктатора і наближених до нього осіб.

Як заявив політичний аналітик Валерій Соловей, російський диктатор володимир путін зберігає свої накопичення (сума гігантська – близько 250 млрд доларів – у валюті, золоті, дорогоцінному камені) в країнах, звідки неможлива видача.

“Йому десь раз на місяць приносять звіт, скільки становить його стан. Там частина, звичайно, в цінних паперах, але він їм не довіряє. Всього це не менше чверті трильйона доларів. Велика частина – це дорогоцінні камені, тонни злитків, тонни валюти – зберігається в деяких країнах, звідки видачі немає і ніколи не буде. Туди ніхто не полізе. Американці зараз шукають власників, на яких щось записано. І когось знайдуть. В обмін на недоторканність здадуть номінали. Але їх не так багато”, сказав Соловей.

Чи путін це взагалі? Глава ГУР Буданов натякнув, що до Ірану літав двійник путіна