У Варшаві росіянин нападав на перехожих та медиків. При цьому чоловік не забував вигукувати, що він за путіна.

Про це NNS дізнався з повідомлення 24 каналу.

У мережі з’явилось відео, як громадянин росії намагався напасти на медиків і перехожих, вигукуючи що він за путіна та ображаючи поляків.

Відео розпочалось з того, що чоловік стоїть на трамвайній зупинці та кричить, що любить путіна та має на це право. При цьому він почав ображати американців. Медики зі швидкої, яка стояла поруч, пригрозили кривднику поліцією, проте на цьому все не закінчилось.

Між росіянином та ще одним чоловіком розпочалась бійка. У підсумку чоловіка повалили на землю, заламали та таки передали до поліції. Чи був він напідпитку або під наркотичним сп’янінням – не уточнюється. Також невідома і першопричина конфлікту.

У Варшаві неадекватний росіянин нападає на перехожих