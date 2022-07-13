У росії провели закрите опитування на замовлення кремля щодо припинення війни проти України.

За його даними, лише 30% росіян вважають, що війну потрібно зупинити прямо зараз.

Як повідомляє NNS, у розпорядженні видання “Медуза” опинилися результати закритого опитування ВЦИОМ, проведеного в кінці червня 2022 року на замовлення адміністрації президента рф.

Респондентів запитували, чи треба припинити бойові дії в Україні якнайшвидше. Кількість респондентів “Медузі” невідома.

З документів, які є у видання, випливає, що 30%, які відповіли на це запитання, вважають, що бойові дії в Україні потрібно зупинити якнайшвидше. Ще 13% – важко відповісти. 57% опитаних вважають, що війну треба продовжувати.

За результатами цього ж опитування, у віковій групі 18–24 роки за припинення війни виступають 56%, а за продовження лише 19%. Серед росіян 25-34 років закінчення війни підтримують 43%, продовження бойових дій – 41%. Загалом, чим старші респонденти, тим більше вони підтримують війну. Наприклад, серед респондентів віком від 60 років за продовження вторгнення висловилися 72% опитаних.

У Москві та Санкт-Петербурзі, судячи з даних закритого опитування, припинення бойових дій хочуть близько 40% респондентів, а 48% виступають за їхнє продовження. Найбільше (62%) прихильників продовження боїв – в інших російських містах-мільйонниках.

Також ВЦИОМ на прохання кремля вивчав залежність підтримки продовження війни від медіаспоживання. Так, серед активних користувачів інтернету за закінчення бойових дій виступають 47% респондентів, а 35% – за їхнє продовження. Проте серед телеаудиторії прихильників завершення військового конфлікту лише 22%, 68% таких респондентів виступають за продовження війни, яку веде росія проти України.

Як зазначає видання, відкрито ці дані ВЦИОМ не публікує. На сайті центру можна знайти лише результати червневого опитування про те, чи росіяни підтримують “спецоперацію”. За даними центру, “швидше підтримують” війну 72% опитаних, “швидше не підтримують” – 17%, важко відповісти на запитання – 11%.

Соціолог Григорій Юдін у розмові з “Медузою” назвав результати закритого опитування “передбачуваними”. Він звертає увагу, що різні опитування говорять про те, що “спецоперацію” активніше підтримують росіяни старшого віку, а також багато жителів великих міст, де велика частка бюджетників.

“Це війна старих і силовиків, які хочуть замкнути країну в минулому”, коментує Юдін.

При цьому дослідник упевнений, що бажання молоді закінчити бойові дії не виллється у масштабні протести, принаймні найближчим часом. Близьке до ап джерело “Медузи”, у свою чергу, відзначило, що навіть якщо такі акції розпочнуться, на них “ОМОНу поки вистачить”. За його словами, жодні результати закритих опитувань не можуть призвести до закінчення війни: президент хоче воювати, а він головний.