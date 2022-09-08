Російський оборонпром відчуває брак компонентів для озброєння – роз’яснення експертів

Технологічна криза в російській оборонній промисловості — армія РФ відчуває гострий дефіцит озброєння. Особливо для війни в Україні не вистачає ракет, інформує NNS з посиланням на FREEДОМ.

“Це ті, які мають точність і акуратність користуючись з наявними в них мікросхемами. Але через санкції, накладені на Росію, постачання цього високотехнологічного мікрочипового обладнання припинилися, й у них немає можливості поповнити ці запаси. За нашою інформацією, росіяни вже витратили майже половину свого арсеналу озброєнь”, сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю виданню Politico.

За даними американської розвідки, за пів року війни в Україні Росія втратила від 3 до 4 тис. танків та бронетранспортерів. Практично вся високоточна зброя країни використана, а виробляти нові ракети РФ не може через введені раніше США та Євросоюзом санкції. Адже більшість компонентів для російських ракет — мікросхеми та напівпровідники — іноземного виробництва.

“У Росії залишається все менше шансів купувати ці технології в інших країнах, не так багато гравців на світовій арені, які можуть продавати ці технології. Це не великий перелік країн, які, в принципі, можуть виробляти ці високоточні технології. І, звичайно, в Росії їх ніколи не було”, зазначив політолог Максим Джигун.

Всупереч провалу в Україні, явній технологічній кризі та проблемам в економіці, російський президент Володимир Путін не має наміру закінчувати війну. Будь-якими способами Кремль намагається обійти санкції та продовжити постачати своїй армії озброєння. Видання Politico опублікувало список компонентів, які зараз активно намагається здобути російське оборонне відомство. У ньому навіть вказано суми, які Кремль готовий заплатити за кожну позицію. У переліку — напівпровідники, трансформатори, з’єднувачі. Але у пріоритеті — мікрочипи та мікросхеми американського та японського виробництва.

“Москва активно намагається купувати мікрочипи, з’єднувачі, напівпровідники, корпуси, транзистори, ізолятори до високоточної зброї. І вони навіть починають розсилати приватним компаніям пропозиції про покупки, але ці компанії, ці країни розуміють, що ризики від продажу технологій і деталей будуть дуже високі. Це загрожує їм і фінансовими втратами, й виходом з ринку взагалі”, пояснив Джигун.

Список бажань Москви має залишитися нереалізованим — такою є мета західних санкцій проти Росії. Вони, в тому числі стосуються і ланцюжка постачання складників, які належать до категорії товарів подвійного призначення, тобто використовуються як у військових, так і в цивільних цілях. Відмова США, ЄС та Японії постачати компоненти Росії змусила Путіна шукати зброю в Сирії, купувати безпілотники в Ірані й навіть розглядати пропозицію Північної Кореї купити у них артилерію.

“Це ганьба. Ось що відбувається з озброєнням російської армії. Вдумайтеся: російська армія купує безпілотники в Ірану. Це та, яка друга армія світу. Це друга армія світу купує снаряди в Північної Кореї. Це ж ганьба!”, наголосив військовий експерт Михайло Притула.

Кремль розраховує на постачання складників з Китаю. До речі, простежити процес продажу, скажімо, мікросхем та чипів, у цьому випадку складно.

“Контроль над чипами “такий же жорсткий, як сітчасті двері”. Китай і Росія мають загальний кордон протяжністю 4300 кілометрів. Ми абсолютно ніяк не можемо визначити, чи ці чипи передаються з Китаю до Росії”, повідомив директор Ради національної безпеки США по Китаю (2018-2019 рр.) Метью Терпін в інтерв’ю виданню Politico.

Спростувати чи підтвердити той факт, що Китай передає технології зараз, неможливо, кажуть експерти. Проте Пекін навряд чи піде на такий крок відкрито. А поки що Міністерство оборони РФ використовує для виробництва свого озброєння мікрочипи для посудомийних машин та холодильників.

“Ось ці недавні ракети, які запускалися з Росії, з Білорусі, називаються “Торнадо С”. Їхні залишки відкривали наші військові, і видно, що вони намагаються займатися технологічним канібалізмом: у них використовуються чипи та датчики з холодильників. Звичайно, це впливає на точність і ефективність цієї зброї, неправильно зчитуються GPS-координати”, каже політолог Максим Джигун.

Поки Росія намагається видобути через “сірі схеми” компоненти для своїх ракет, Україна отримує підтримку від світової спільноти у вигляді санкцій проти постачання найсучаснішого озброєння.