“Хвора людина за трьома напрямками” – у ГУР пояснили, що не так з путіним

В розвідці розповіли, що відбувається з путіним. Надходить інформація, що російський диктатор хворий за трьома напрямками: морально, психічно та фізично.

Про це у новому інтерв’ю розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, передає NNS.

За його словами найближчим часом стане зрозуміло, яке із захворювань путіна зрештою візьме верх.

Скібіцький зауважив, що насправді інформація про самопочуття путіна ретельно приховується. Проте достеменно відомо, що стан його здоров’я складний.

“Хвора людина за трьома напрямками: морально, шизофренік і фізично теж хворий. Що візьме верх першим – побачимо”, прокоментував він.

Однак навіть попри наявність комплексу захворювань, російський президент буде воювати до кінця своїх днів.

“Він не зупиниться і не відмовиться. Думати, що його здоров’я буде впливати на хід війни – хибно”, пояснив представник ГУР Міноборони.

Скібіцький додав, що у путіна одна мета, яку той неодноразово озвучував – воювати, як і Петро I, до того часу, доки не вдасться захопити всіх територій, про які він давно мріяв. І це не приховується – відповідну інформацію можна знайти в усіх програмних статтях російського диктатора.

Для України це означає, що росія готова вести війну на виснаження.