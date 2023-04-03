Українські активісти з “Кібер спротиву” креативно покарали Z-волонтера Лучина, тепер він отримає фалоімітатори на $25 тисяч замість дронів.

Про це повідомляє НСН з посиланням на InformNapalm.

Російський пропагандист Михайло Лучин замовив партію дронів для окупантів на AliExpress, але українські хакери “внесли корективи” в замовлення. Замість “пташок” росіянину прийде величезна посилка секс-іграшок вартістю у понад 25 тисяч доларів.

“Наш експонат підв’язав “волонтерську” картку до акаунту на AliExpress, а доступ до облікового запису віддав нам. Тепер Міша збирає унікальну колекцію піс*нів за 25 000$, які мали піти на закупку БпЛА. Замість дронів Міша тепер відправить окупантам фури фалоімітаторів, страпонів, й інші корисні кожному росіянину речі, які ми замовили та оплатили з його картки на AliExpress”, зазначили в InformNapalm.

Хакери з “Кібер Спротиву” розповіли, чи зможе Лучин скасувати замовлення.

“Вже ні, бо товари були замовлені ще 24-25 березня і деякі вже навіть доставлені. Загальна сума замовлення склала близько $25000. Гроші він збирав і витрачав на закупівлі дронів для російської армії, тому важливо було списати їх на щось інше. Вирішили замовити йому купу іграшок”, зазначили активісти.

Також вони пояснили, чи можна було якось витратити ці кошти на користь ЗСУ:

“На жаль, ні. Бо картка прив’язана до певної адреси, тобто всі товари із замовлення будуть доставлятись на адресу Лучина. Тому і вирішили використати його кошти таким чином”.

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