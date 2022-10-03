Кадиров та пригожин своїми заявами про провали на фронті публічно підірвали лідерство путіна.

Глава Чечні рамзан кадиров та власник ПВК «Вагнер» євген пригожин, можливо, ненавмисно, але підірвали публічне лідерство путіна, коментуючи чергові провали російської армії на фронті.

Як передає NNS, про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW),

Там зауважили, що кадиров 1 жовтня звинуватив російське військове командування в нездатності оперативно відреагувати на погіршення ситуації навколо Лиману. пригожин повторив критику.

Аналітики зазначають, що заяви двох силовиків справили глибокий вплив на російський інформаційний простір. Разом вони зламали кремлівський наратив, який намагався пом’якшити удар поразки навколо Лимана.

“До заяви кадирова федеральні ЗМІ переважно висловлювали надію на те, що новомобілізовані війська та розгорнуті підкріплення можуть або утримати лінію, або провести контратаки найближчим часом. Але ток-шоу на федеральних каналах негайно підхопили заяви кадирова-пригожина, що спонукало коментаторів у прямому ефірі посилити критику вищого військового командування”, пояснили в ISW.

Дослідники відзначають, що кадиров спеціально націлився на командувача Центрального військового округу генерал-полковника олександра лапіна. Але путін публічно висловлював свою довіру лапіну, коли 24 червня міноборони росії оголосило про перемогу під Лисичанськом. Західні військові чиновники також повідомляли, що путін ухвалював оперативні військові рішення в Україні та безпосередньо керував своїм військовим командуванням.

Таким чином путін, імовірно, несе відповідальність за рішення не тільки не зміцнювати Лиман, але й намагатися його утримати.

Отже, пряма атака кадирова на лапіна є непрямою атакою на путіна, усвідомлює це кадиров чи ні, кажуть в Інституті.

Водночас кремлівська пропаганда мовчала про діяльність воєначальників або їх заступників, що робить заяву кадирова та пригожина особливо примітними.

“Путін, ймовірно, усвідомлює небезпечний шлях, яким почали йти кадиров та пригожин, що викликало опір підконтрольних кремлю голосів і блогерів проти прямої критики воєначальників. Федеральні телеканали схарактеризували висловлювання кадирова на адресу лапіна як досить жорсткі, а блогери стверджували, що відповідальність за поразку більшою мірою несе міноборони росії”, йдеться у заяві ISW.

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