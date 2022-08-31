ЄС призупинить угоду про спрощення візового режиму з росією

Міністри закордонних справ провели неформальну зустріч у Празі, де досягли політичної згоди про скоординовану та повну зупинку дії угоди про спрощення візового режиму з росією.

Про це повідомив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель в Twitter, передає NNS з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, зараз спостерігається значне збільшення перетину кордону росії з сусідніми державами і це стає загрозою для безпеки.

“Тому сьогодні ми домовилися з міністрами закордонних справ ЄС про повне припинення дії Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і росією”, заявив Боррель.

We have seen a substantial increase of border crossings from Russia into neighbouring states. This is becoming a security risk. We therefore agree today with EU Foreign Ministers on Full Suspension of the EU-Russia visa facilitation agreement. pic.twitter.com/zdowgdOa8F — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 31, 2022

Варто зауважити, що в разі затвердження таких обмежень туристичні шенгенські візи росіянам не видавати перестануть. Але процес їх отримання буде довше, країни будуть частіше відмовляти в них, а сама віза буде дорожче майже в два рази, оскільки розмір збору піднімуть з 35 до 80 євро.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявляв, що ЄС не буде вводити повну заборону на видачу віз для росіян, оскільки з цього питання немає єдиної думки.