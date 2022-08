ЄС призупинить угоду про спрощення візового режиму з росією

Міністри закордонних справ провели неформальну зустріч у Празі, де досягли політичної згоди про скоординовану та повну зупинку дії угоди про спрощення візового режиму з росією.

Про це повідомив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель в Twitter, передає NNS з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, зараз спостерігається значне збільшення перетину кордону росії з сусідніми державами і це стає загрозою для безпеки.

We have seen a substantial increase of border crossings from Russia into neighbouring states. This is becoming a security risk.

We therefore agree today with EU Foreign Ministers on Full Suspension of the EU-Russia visa facilitation agreement. pic.twitter.com/zdowgdOa8F

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 31, 2022