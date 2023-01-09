Як українцям отримати 2000 доларів допомоги в Канаді

Громадяни України , які приїжджають до Канади, можуть отримувати 2000 доларів допомоги щомісяця за програмою CUAET, яка діє у провінції Британська Колумбія.
Наразі грошова підтримка розрахована на 12 місяців, йдеться у повідомленні на сайт уряду провінції, передає НСН.
Хто з українців може отримати до 2000 доларів допомоги
Програма фінансової допомоги у Британській Колумбії спрямована на підтримку людям, які опинилися у тяжкій життєвій ситуації (Hardship Assistance program). Втікачі від війни потрапляють у перелік таких отримувачів виплат.
Щоб претендувати на участь у програмі, українці мають відповідати таким вимогам:
- прибути до Канади за програмою CUAET (дозвіл на екстрений переїзд з України до Канади)
- відповідати всім вимогам до участі у програмі Британської Колумбії, спрямованої на допомогу людям, які опинилися у важкій життєвій ситуації (наприклад, прибути з країни, де триває війна);
- подати заявку та отримати перехідну фінансову допомогу від CUTAI (Канадсько-Української ініціативи з надання допомоги у перехідний період)
Які суми грошової допомоги
Зазначається, що допомога виплачуватимуться щомісяця протягом 12 місяців. Раніше термін виплат був лише пів року. Суми виплат залежать від складу сім’ї:
- самотня людина – до 935 доларів США на місяць;
- сім’я до чотирьох осіб – до 1 770 доларів США на місяць;
- самотня людина з інвалідністю – до 1358 доларів США на місяць;
- сім’я із чотирьох осіб, де один дорослий з інвалідністю – до 2193 доларів США на місяць.
Як подати заявку на отримання грошової допомоги
Заявки на виплати можна подати трьома шляхами: через портал My Self Serve, в офісі або по телефону 1-866-866-0800 (переклад на 140 мов).
Українців попросять надати таку інформацію:
- адресу електронної пошти;
- номер соціального страхування (SIN);
- дані базового облікового запису BCeID;
- посвідчення особи (ID);
- інформацію про доходи або активи.
Джерело: РБК-Україна
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