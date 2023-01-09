Як українцям отримати 2000 доларів допомоги в Канаді

Громадяни України , які приїжджають до Канади, можуть отримувати 2000 доларів допомоги щомісяця за програмою CUAET, яка діє у провінції Британська Колумбія.

Наразі грошова підтримка розрахована на 12 місяців, йдеться у повідомленні на сайт уряду провінції, передає НСН.

Хто з українців може отримати до 2000 доларів допомоги

Програма фінансової допомоги у Британській Колумбії спрямована на підтримку людям, які опинилися у тяжкій життєвій ситуації (Hardship Assistance program). Втікачі від війни потрапляють у перелік таких отримувачів виплат.

Щоб претендувати на участь у програмі, українці мають відповідати таким вимогам:

прибути до Канади за програмою CUAET (дозвіл на екстрений переїзд з України до Канади)

відповідати всім вимогам до участі у програмі Британської Колумбії, спрямованої на допомогу людям, які опинилися у важкій життєвій ситуації (наприклад, прибути з країни, де триває війна);

подати заявку та отримати перехідну фінансову допомогу від CUTAI (Канадсько-Української ініціативи з надання допомоги у перехідний період)

Які суми грошової допомоги

Зазначається, що допомога виплачуватимуться щомісяця протягом 12 місяців. Раніше термін виплат був лише пів року. Суми виплат залежать від складу сім’ї:

самотня людина – до 935 доларів США на місяць;

сім’я до чотирьох осіб – до 1 770 доларів США на місяць;

самотня людина з інвалідністю – до 1358 доларів США на місяць;

сім’я із чотирьох осіб, де один дорослий з інвалідністю – до 2193 доларів США на місяць.

Як подати заявку на отримання грошової допомоги

Заявки на виплати можна подати трьома шляхами: через портал My Self Serve, в офісі або по телефону 1-866-866-0800 (переклад на 140 мов).

Українців попросять надати таку інформацію:

адресу електронної пошти;

номер соціального страхування (SIN);

дані базового облікового запису BCeID;

посвідчення особи (ID);

інформацію про доходи або активи.

Джерело: РБК-Україна

Від яких міжнародних організацій українці можуть отримати грошову допомогу: список