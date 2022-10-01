Як українки у Польщі можуть отримати 4000 доларів

Українки у Польщі можуть отримати 4000 доларів на власну справу – хто і як може долучитися до програми.

Декілька днів тому стартувала програма Rebuilding Ukrainian Business – Entrepreneurial Women, метою якої є підтримка жінок із України, які бажають відкрити власну господарську діяльність на території Республіки Польща.

Про це NNS дізнався з повідомлення uamedia.eu.

У рамках програми учасницям надаватиметься різноманітна допомога, кінцевою метою якої має стати організація та відкриття власного бізнесу в Польщі. Для цього організатори підготували такий набір інструментів та заходів:

загальний тренінг, присвячений господарській діяльності;

одноразовий ваучер на суму еквівалентну 4000 доларів США (USD) на придбання активів, необхідних для ведення господарської діяльності;

до 41 години індивідуальних консультацій для кожної учасниці щодо відкриття та ведення господарської діяльності, у тому числі юридичні консультації в цій сфері;

допомога у веденні бухгалтерського обліку, а саме щомісячна підтримка в бухгалтерському обслуговуванні господарської діяльності учасниці програми;

підтримка в просуванні бізнес-пропозиції, яка надається вибраним організатором агентством, та передбачає до 50 годин.

Загальний тренінг являє собою цикл занять, які триватимуть 3,5 дні та проводитимуться в трьох різних місцях на території Республіки Польща (у тому числі в Варшаві). На цих заняттях учасниці отримають загальну інформацію щодо ведення господарської діяльності та розробки бізнес-плану.

Під час тренінгу організатор забезпечуватиме (але не відшкодовуватиме) харчування, а також проживання у вибраному ним об’єкті для осіб, що приїдуть на тренінг з-за меж місця його проведення. Під час загального тренінгу учасниці мають підготувати бізнес-план для запланованої ними господарської діяльності.

За умови успішного проходження загального тренінгу, позитивної оцінки організаторами підготовленого бізнес-плану та готовності відкрити господарську діяльність до кінця 2022 р., учасниця може розраховувати на отримання грошового ваучера та іншої інформаційно-консалтінгової підтримки.

Варто зауважити, що бухгалтерська та маркетингова підтримка бізнес-проєктів учасниць триватиме до 12 місяців від початку участі в програмі.

Організатори програми планують залучити до участі в проєкті 80 жінок із України.

Взяти участь у програмі підтримки Rebuilding Ukrainian Business – Entrepreneurial Women може будь-яка повнолітня та дієздатна жінка, якщо вона:

є громадянкою України;

має номер PESEL;

планує розпочати господарську діяльність у Польщі до кінця 2022 року.

Зважайте, що учасниця має протягом усього періоду дії програми (від моменту подання аплікаційної форми й до завершення підтримки в рамках проєкту) залишатися на території Республіки Польща.

Як відбиратимуть кандидатів на участь у програмі

Учасників програми буде обирати спеціальна комісія, зібрана та уповноважена організатором.

Підставою для обрання певної особи буде кількість балів, яку надаватимуть за кожну аплікаційну форму. Адже кожна заявка проходитиме два етапи оцінювання (формальне та по суті), під час яких, окрім коректності заповнення аплікаційної форми, оцінюватиметься:

бізнес-ідея (послідовність та логічність, детальність опису діяльності, спосіб використання інструментів для просування);

потенційна цільова аудиторія та ринок (аналіз клієнтів, аналіз очікувань клієнтів, аналіз конкуренції та конкурентні переваги, аналіз масштабу ведення діяльності, у тому числі територія, місце);

професійний досвід та освіта кандидата (чи має він досвід, необхідний для ведення діяльності, та чи дозволяє його освіта успішно вести вибрану діяльність);

потенціал бізнес-проєкту (обґрунтовування та реальна можливість реалізації ідеї, оцінка ризиків та проблем, спосіб їхнього зведення до мінімум, здатність підібрати відповідне обладнання);

цифрові інструменти, передбачені для розвитку запланованої діяльності (створення веб-сторінки, профіль у соціальних мережах, реклама в інтернеті, інтернет-магазин тощо).

Як українки у Польщі можуть отримати 4000 доларів

Набір заявок на участь у програмі розпочався 26 вересня та триватиме до 17 жовтня 2022 року включно. Для того, щоб долучитися до проєкту, виповніть три прості кроки:

детально ознайомтеся з умовами та правилами програми;

завантажте та заповніть форму заявки;

надішліть заповнену реєстраційну анкету на електронну адресу організаторів проєкту ukrainianbusiness@impactcee.com.

Зверніть увагу, що заявка має заповнюватися виключно в електронній формі (не від руки!) польською, українською або російською мовою, а в темі листа необхідно позначити «Аплікаційна форма».

Неповні або некоректно заповнені аплікаційні форми розглядатися не будуть. Організатор визначить переможців відбору до 15 листопада 2022 року, про що вони будуть повідомлені відповідним електронним листом.