Генерал Ходжес назвав три фактори, які призведуть до розвалу росії

Бен Ходжес вважає, що через війну в Україні світ має готуватися до розвалу росії.

Все очевидніше, що Україна зможе перемогти росію в цій війні, а кремль зіткнувся з історичною кризою довіри. Зараз існує реальна можливість того, що світ стане свідком кінця не лише режиму путіна, а й самої росії.

Про це в колонці The Telegraph написав американський генерал, колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес, передає NNS з посиланням на Слово і Діло.

Ходжес вважає, що крах росії може бути спочатку поступовим, але потім швидко перетворитися на «стрімку, насильницьку та неконтрольовану подію». І до цього потрібно підготуватися, щоб розпад росії, як і розпад СРСР, не вніс нестабільність у геополітику.

Генерал США бачить мінімум три чинники, які можуть призвести до розпаду росії.

Перший – це підрив внутрішньої довіри до російської армії, яка традиційно була основою легітимності кремля. Армія, пише Ходжес, принижена в Україні, чоловіки в рф уникають мобілізації, що посилює вербування серед етнічних меншин.

Другий фактор: збитки, завдані російській економіці, надто руйнівні, на думку Ходжеса, а втрата енергетичних ринків – незворотня.

Третім чинником є «малонаселеність» росії. Ходжес пише, незважаючи на те, що її територія у 70 разів перевищує площу Британії, її населення всього вдвічі більше. Тепер, коли метрополія перебуває у слабкому становищі, будь-яке почуття національної ідентичності може швидко погіршитися.

З огляду на все це Ходжес пропонує готуватися до потенційного кінця російської федерації і почати ставити запитання: «Наприклад, як це відбуватиметься в країні зі значними запасами ядерної зброї? Кому дістанеться ядерна зброя? Як уникнути витоку зброї? Чи є великий внутрішній конфлікт неминучим чи крах можна обмежити політичним контекстом?».

Генерал вважає, що саме нездатність Заходу підготуватися до краху СРСР і внутрішні заворушення, що послідували за ним, можливо, призвели до президентства путіна.

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