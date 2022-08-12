Google припинить відповідати на дурні запитання

Пошукова платформа Google припинить давати відповіді на дурні запитання користувачів, прагнучі вдосконалити сервіс. Усе через звинувачення в поширенні фейків.
Про це пише NNS з посиланням на The Guardian.
Іноді під час прямого запитання в пошуковому рядку, Google задовольняє запит користувача без переходу на інші сайти. Фрагмент відповіді автоматично генерується з вмісту вебсайтів та відображається вгорі.
Однак, у 2017 році компанію звинуватили в поширенні фейків після того, як в запиті “Чи планує Обама переворот?” штучний інтелект компанії повідомляв користувачам: “Насправді Обама може планувати комуністичний переворот наприкінці свого терміну у 2016 році”. Саме таку відповідь Google находив на одному з сайтів, який поширював теорії змов.
За словами керівника відділу пошуку Панду Наяки, компанія навчила штучний інтелект виявляти такі помилкові передумови, завдяки чому буде зменшено показ рекомендованих фрагментів у цих випадках на 40%.
Відомий й інший інцидент. Раніше, запитуючи Google “Коли Снупі вбив Авраама Лінкольна?”, штучний інтелект відповідав, що це сталося в “1865 році”. Відповідь – правильна, однак вбивця – ні.
Також у Google пообіцяли визнавати, якщо у пошукової системи немає корисної або якісної відповіді на ваше питання.
“Схоже, що для цього пошуку не так багато чудових результатів”,попереджатиме сайт користувачів, які набрали такий запит.
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