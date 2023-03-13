Фільм про Навального отримав премію “Оскар”. Як реагують в Україні

Фільм про Навального, який має назву «Навальний», отримав премію «Оскар» у категорії «Найкращий документальний фільм». Більшість українців відреагували на це негативно: хтось відповів критичними дописами, а хтось – мемами.

Громадське зібрало найцікавіші реакції, передає НСН.

На перемогу у категорії «Найкращий документальний фільм» також претендував дансько-українсько-шведський документальний фільм «Будинок зі скалок». Ця стрічка розповідає соціальних працівників із Лисичанська, які працюють у дитбудинку та під час війни створюють безпечний простір для дітей.

На рішення Американської кіноакадемії вже відреагував другий режисер та лінійний продюсер «Будинку зі скалок» — Азад Сафаров. Він зазначив, що вручення «Оскара» стрічці про Навального ще раз довело, що «російська пропаганда дуже добре діє і вміє розкручувати псевдогероїв там, де героїв нема».

«А значить у нас ще багато роботи. Ми українці, ми не скаржимось. Ми боремось. Переконуємо, доносимо, доводимо інформацію знову і знову поки нас не почують. Навіть якщо почути мають в Голівуді», вважає режисер.

Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вирішив відреагувати тезу про те, що «Оскар» нібито поза політикою.

«Якщо “Оскар” поза політикою, як тоді розуміти документальний маніфест “Навальний”, у якому внутрішньоросійська політика ллється через край? Якщо “Оскар” поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, навіщо тоді постійно говорити про гуманізм і справедливість?», пише Подоляк.

Такий його коментар з’явився на тлі того, як, за даними Variety, Американська кіноакадемія відмовилася включити виступ Володимира Зеленського до трансляції «Оскара». Видання розповіло, що причини такого рішення незрозумілі, але кіноакадемія воліє зосереджуватися на кінематографі та триматися подалі від політики.

Деякі українці також вважають, що «Оскар» для фільму про Навального свідчить про те, що Захід усе ще вірить у «хороших росіян» та покладає відповідальність за війну передусім на володимира путіна, а не на російський народ.

Так, ексочільник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що «Оскар» «Навальному» — «це не про кіно, а про реальність, в якій досі шукають “хороших рускіх”».

Його однопартійка Ірина Геращенко зазначила, що світ поки не вивчив головного уроку про те, «що сутність росії і росіян — це шовінізм, зверхність, імперськість».

«Світ вірує в “хароших русских”, що вони таки існують й коли вони переможуть поганих русских, з ними можна буде знову дружити. Світ знаходиться в активному пошуку цих інтелектуалів і лібералів і вірить, що вони зможуть змінити росію, повернувши її до норми», вважає Геращенко.

За словами телеведучої та віцепрезидентки «Українського ПЕН» Мирослави Барчук, нагорода для фільму про Навального свідчить про те, що для багатонаціональної глобальної кіноіндустрії вторгнення в Україну є війною путіна, а не російською війною. Відтак ця кіноіндустрія не очікує переосмислення та каяття росіян за війну.

«Є якісь “інші” (справжні, окремі) росіяни, які є просто жертвами. Їх можна не просто не кенселити, а нагороджувати і вшановувати, навіть попри незручні історії з “кримськими бутербродами”. Все це великий виклик для нас. Бо мільйони росіян, які виїхали на Захід, підживлюють цей дискурс», — наголошує Барчук.

А ще у соцмережах почали поширювати згадки про висловлювання і дії Навального. Наприклад, про його критику українців та візити на «російський марш» — щорічні демонстрації російських націоналістичних та неонацистських рухів.

Також в українських соцмережах розкритикували візит на церемонію вручення «Оскара» родини Навального, яка охоче позувала перед камерами.

First photo: ukrainian family suffered from Putin Second photo: russian family suffered from Putin pic.twitter.com/hLCbWpkUxn — naumenko (@naumenkocv) March 13, 2023

пока папік на нарах.

Документальний фільм “Навальний” отримав Оскар pic.twitter.com/0JWHrG5vSO — garuda 64 (@64_garuda) March 13, 2023

А ще у соцмережах почали поширювати згадки про висловлювання і дії Навального. Наприклад, про його критику українців та візити на «російський марш» — щорічні демонстрації російських націоналістичних та неонацистських рухів.

Um, yeah. Той самий Навальний, для якого грузини “грьізуньі” і яких він закликав ьомбити і той самий, для якого Крим “нє бутєрброд” pic.twitter.com/Trv8cq2ArQ — Альмафлексія 𓅂 | 🇺🇦 Без надії сподіваюсь (@Jacquel24798020) March 13, 2023

Паралельно із критикою чимало українців відреагували на нагороду гумором: хтось — дотепними дописами, а хтось — мемами.

навальний вам не картопля, щоб бути «фрі»! #Oscars pic.twitter.com/FG0InVmE9d — отче денис ꑭ (@denitrendy) March 13, 2023

ШЗХ навальний виграв бутєрброд?????? pic.twitter.com/ue0gTE1g7V — діма хейтспіч (@hatespeechmusic) March 13, 2023

коли почитала про те шо навальний виграв оскар pic.twitter.com/aTrWR1CJcP — обіцянка цяцянка (@beklemesy) March 13, 2023

У Twitter з’являється все більше дописів про те, що фільму про Навального не слід було давати «Оскар». Користувачі збунтувалися, «дісталося» й дружині росіянина, яка отримувала статуетку і нічого не сказала про повномасштабну війну РФ проти України.

Також у Twitter жартують, що Навальному замість «Оскара» потрібно було дати бутерброд з ковбасою. Так політику нагадали про його скандальну заяву в 2014 році. Тоді Навальний стверджував, що Україні варто забути про півострів, який окупувала РФ.

«Крим – це що, бутерброд з ковбасою, щоб його туди-сюди повертати?», – говорив він.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко теж приєднався до обговорення «Оскара» для росіянина. Він опублікував картинку з бутербродами і показав, як бачить Навального Кіноакадемія, і яким його бачать українці.

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