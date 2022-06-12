Кремль поширює фейки про “день росії”, щоб надати “святу” історичної ваги

Керівництво рф поширює фейки про «день росії», щоб додати «святу» значимості та історичної ваги.

Про це застерігає Центр протидії дезінформації при РНБО (ЦПД), передає NNS.

В день ухвалення Декларації про державний суверенітет рф поширюються історичні, мілітаристські та пропагандистські наративи щодо колишніх звершень «тисячолітньої історії», йдеться у повідомленні ЦПД.

Зокрема, мзс рф в якості вітання розмістив наратив «ми ввічливо просили не розширюватися на схід».

А путін заявив, що «пишається звершеннями і ратними перемогами своїх предків, хто в битвах утверджував гідну роль росії в світі».

Та тут слід нагадати, зазначають у Центрі протидії дезінформації:

«триколор» впровадили за царя Петра І для обману морської охорони балтійських портів

«двоголового орла» вкрали у Візантії для підтвердження тези «москва – третій Рим»

назву «Русь» викрали у 1721 році, тоді ж Петро І проголосив державу «російською імперією», а себе – імператором

Варто пам’ятати, що 300 років формального існування росії на карті є всього лише ланцюжком фейків та жорстокої імперської агресії, зауважили в ЦПД.

Фото зі сторінки Верховної Ради: у Києві біля російського посольства відбулася акція “останній день росії”