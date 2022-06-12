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Кремль поширює фейки про “день росії”, щоб надати “святу” історичної ваги

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день росії

Керівництво рф поширює фейки про «день росії», щоб додати «святу» значимості та історичної ваги.

Про це застерігає Центр протидії дезінформації при РНБО (ЦПД), передає NNS.

В день ухвалення Декларації про державний суверенітет рф поширюються історичні, мілітаристські та пропагандистські наративи щодо колишніх звершень «тисячолітньої історії», йдеться у повідомленні ЦПД.

Зокрема, мзс рф в якості вітання розмістив наратив «ми ввічливо просили не розширюватися на схід».

А путін заявив, що «пишається звершеннями і ратними перемогами своїх предків, хто в битвах утверджував гідну роль росії в світі».

Та тут слід нагадати, зазначають у Центрі протидії дезінформації:

  • «триколор» впровадили за царя Петра І для обману морської охорони балтійських портів
  • «двоголового орла» вкрали у Візантії для підтвердження тези «москва – третій Рим»
  • назву «Русь» викрали у 1721 році, тоді ж Петро І проголосив державу «російською імперією», а себе – імператором

Варто пам’ятати, що 300 років формального існування росії на карті є всього лише ланцюжком фейків та жорстокої імперської агресії, зауважили в ЦПД.

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Фото зі сторінки Верховної Ради: у Києві біля російського посольства відбулася акція “останній день росії”

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