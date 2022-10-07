Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що найгірший мир між Україною та росією кращий за продовження війни. Для прикладу він згадав зернову угоду та обмін полоненими.

Про це повідомляє NNS з посиланням на видання Hurriyet.

“Високо оцінюється посередницька роль нашої країни у російсько-українській війні. З першого дня війни ми доклали величезних зусиль, щоб зупинити кровопролиття, запобігти загибелі людей та руйнуванням”, заявив Ердоган.

За його словами, його країна при кожній нагоді доводить до відома їх співрозмовників, що у справедливому світі не буде програвших.

“Дедалі більше стає зрозуміло, що Туреччина може опинитися у становищі, коли обидві країни можуть розмовляти з обома сторонами та довіряти одна одній. У ході наших сьогоднішніх контактів багато європейських лідерів говорили про дії Туреччини”, додав президент Ердоган.

Він додав, що неприйнятні події на місцях ускладнюють їх роботу, проте Туреччина і далі буде продовжувати свої зусилля, вірячи в те, що навіть найгірший світ кращий за війну. Прикладом для цього він згадує відкриття зернового коридору та обмін полоненими, як важливий дипломатичний успіх.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розраховує, що його країна зможе відіграти вирішальну роль у війні росії проти України.

Також Ердоган закликав усі країни підтримати зусилля Туреччини щодо встановлення миру в Україні.