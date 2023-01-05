Ердоган поговорив з Путіним – що відомо

5 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним, у якій обговорив війну в Україні.

Про це повідомила пресслужба турецького лідера, передає НСН.

Згідно з повідомленням, під час телефонної розмови обговорювалися турецько-російські відносини, зокрема енергетичні, а також регіональні питання, зокрема російсько-українська війна та Сирія.

У розмові Ердоган зазначив, що переговори щодо російсько-української війни принесли позитивні результати, такими він назвав ініціативу щодо створення зернового коридору, обміну полоненими та створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС.

Ердоган також заявив, що переговори щодо російсько-української війни принесли позитивні результати. Він згадав про зерновий коридор, обмін полоненими та створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС.

Президент Туреччини заявив, мовляв, заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню та “баченням справедливого рішення”.

У розмові Ердоган та Путін також згадали створення хабу природного газу в Туреччині. За слвами турецького президента, Анкара і Москва прагнуть завершити дорожню карту та “зробити конкретні кроки для реалізації цього проєкту якомога швидше”.

Джерело: ТСН