Канадські розробники з OneIQ Corp спеціально для українських біженців створили додаток для пошуку житла, їжі та транспорту за кордоном.

Завдяки застосунку YesHelp українці матимуть зв’язок з волонтерами без мовних бар’єрів, передає NNS з посиланням на Донбас24.

Розробка канадців доступна для користувачів смартфонів в 60 країнах світу.

За словами авторів проєкту, Україну покинули близько 9,5 мільйонів людей у пошуках миру та безпеки. Більшість з них — матері з дітьми, які шукають харчування, одяг, житло та транспорт. Здебільшого на них і розрахована нова некомерційна програма для смартфонів.

«YesHelp — перший простий і безпечний мобільний застосунок, який з’єднує українців-переселенців із волонтерами, де б вони не були. Застосунок пропонує безпечне спілкування „на рівних“ між людьми, які потребують допомоги, і тими, хто готовий допомогти, з притулком, облаштуванням місця проживання, транспортом, перекладом чи доглядом за дітьми. І все це без жодних мовних бар’єрів!», розповідають розробники додатку.

Спілкування між волонтерами та біженцями відбувається в режимі онлайн у чаті за допомогою розумного перекладу. Безпека та конфіденційних даних між користувачами зберігається до особистої згоди.

Як скористатися додатком YesHelp:

завантажити застосунок в App Store чи Google Play;

авторизувати обліковий запис Apple, Facebook, Google, LinkedIn або Microsoft;

пройти верифікацію за допомогою паспортів, посвідчення водія або іншого офіційного документа;

вказати особисті дані;

обрати статус волонтера чи біженця.

Дізнайтеся більше про YesHelp на сайті https://www.yeshelp.org/uk

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