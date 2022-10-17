Канадські розробники з OneIQ Corp спеціально для українських біженців створили додаток для пошуку житла, їжі та транспорту за кордоном.
Завдяки застосунку YesHelp українці матимуть зв’язок з волонтерами без мовних бар’єрів, передає NNS з посиланням на Донбас24.
Розробка канадців доступна для користувачів смартфонів в 60 країнах світу.
За словами авторів проєкту, Україну покинули близько 9,5 мільйонів людей у пошуках миру та безпеки. Більшість з них — матері з дітьми, які шукають харчування, одяг, житло та транспорт. Здебільшого на них і розрахована нова некомерційна програма для смартфонів.
«YesHelp — перший простий і безпечний мобільний застосунок, який з’єднує українців-переселенців із волонтерами, де б вони не були. Застосунок пропонує безпечне спілкування „на рівних“ між людьми, які потребують допомоги, і тими, хто готовий допомогти, з притулком, облаштуванням місця проживання, транспортом, перекладом чи доглядом за дітьми. І все це без жодних мовних бар’єрів!»,розповідають розробники додатку.
Спілкування між волонтерами та біженцями відбувається в режимі онлайн у чаті за допомогою розумного перекладу. Безпека та конфіденційних даних між користувачами зберігається до особистої згоди.
Як скористатися додатком YesHelp:
- завантажити застосунок в App Store чи Google Play;
- авторизувати обліковий запис Apple, Facebook, Google, LinkedIn або Microsoft;
- пройти верифікацію за допомогою паспортів, посвідчення водія або іншого офіційного документа;
- вказати особисті дані;
- обрати статус волонтера чи біженця.
Дізнайтеся більше про YesHelp на сайті https://www.yeshelp.org/uk
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