Три країни Євросоюзу виступають за припинення вогню в Україні та мирні переговори з рф.

Італія, Угорщина та Кіпр закликали ЄС чітко виступити за припинення вогню в Україні та мирних переговорів з країною-агресором, що суперечить іншим державам-членам, налаштованим зайняти жорстку позицію щодо Москви на саміті 30-31 травня.

Про це пише Reuters, з посиланням на Громадське передає NNS.

У проєкті підсумкової заяви саміту, підготованому заздалегідь, йдеться про те, що Європейський Союз «непохитний у своїх зобов’язаннях допомогти Україні реалізувати її невід’ємне право на самооборону проти російської агресії». У ньому не згадується про мирні переговори.

А втім, на зустрічі представників країн ЄС 20 травня посол Італії запропонував змінити текст, аби той стосувався мирних переговорів і негайного припинення вогню «як однієї з провідних цілей ЄС».

Цю пропозицію, за даними джерел, підтримали Угорщина та Кіпр, які є одними з держав, що найбільше критикують новий пакет санкцій ЄС проти росії. Угорщина виступає проти нафтового ембарго, а Кіпр стурбований вимогою заборонити продаж нерухомості громадянам рф.

Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на форумі в Давосі 24 травня обстоювала жорстку позицію щодо росії й не згадала про мирні переговори.

«Україна має виграти цю війну, а агресія путіна мусить бути стратегічним провалом», сказала вона.

В останньому проєкті висновків саміту Євросоюз «залишається відданим посиленню здатності України захищати свою територіальну цілісність і суверенітет», зазначає Reuters.

За словами дипломатів, країни Балтії та Польща є одними з найрішучіших прихильників жорсткої лінії, а Латвія закликала до ще чіткіших формулювань для посилення військової підтримки України.

Переглянутий проєкт мають представити 1 червня після зустрічі представників ЄС, зазначив один з дипломатів.