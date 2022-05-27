Депутінізація росії – тема секретної конференції у Литві, на якій обговорювали сценарії усунення путіна від влади.

Про це пише Bild, посилаючись на УП передає NNS.

На зустріч приїхали близько 70 учасників – колишні провідні політики, експерти, журналісти та правозахисники, в тому числі росіяни, які давно живуть за кордоном.

Кореспондент видання побував на зібранні, яке організував міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Він зазначає, що на закритому форумі учасники не стримувалися у висловлюваннях.

“путін приніс в росію путінізм так само, як Гітлер зробив фашизм соціально прийнятним у Німеччині. Ось чому сьогодні до рейху путіна потрібно ставитися, як до німецького рейху у роки війни з 1939 по 1945 рік. Німців пригнічував Гітлер, так само, як росіян пригнічує путін, але обидва народи полегшили це своїм деспотам”, сказав один учасник із Санкт-Петербурга.

“Русский мир” – це расистська ідеологія, люди на Заході цього не усвідомлюють, каже один з учасників.

“путін вважає, що росіяни етнічно вищі за українців, тому він має право відбирати в українців оселі та підпорядковувати їх. Тому потрібна депутінізація росії, і то якомога швидше”, сказав інший учасник.

Депутінізація росії: на конференції обговорювали три можливі сценарії

По-перше, і це найоптимістичніший сценарій: “росія стане великою Україною”. Тріщини в режимі призводять до кінця нинішнього режиму, проводяться демократичні вибори і росія розвивається по українському шляху. Але це вкрай малоймовірно.

Сценарій другий: путіна скидають його генерали в армії та спецслужбах, а на зміну приходить новий, менш войовничий режим. Присутні також бачать у цьому можливість для росії.

“Будь-які зміни – це крок вперед у нинішній ситуації”, сказав один із учасників.

Сценарій жаху: “повстання знизу”. Якщо “неосвічені маси” повстануть проти режиму зі страху, відчаю та бідності, виникнуть умови, подібні до війни, почнуться вуличні бої в усіх містах, а росія розпадеться на багато республік.

На Путіна був замах – керівник ГУР Буданов